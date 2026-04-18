Muere soldado francés y otros tres resultan heridos en ataque a fuerzas de ONU en Líbano

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó que un soldado francés murió y otros tres resultaron heridos la mañana del sábado en un ataque contra fuerzas de paz de Naciones Unidas en el sur de Líbano.

“Todo sugiere que la responsabilidad de este ataque recae en Hezbollah”, escribió Macron en redes sociales.

“Francia exige que las autoridades libanesas arresten de inmediato a los responsables y asuman sus responsabilidades junto con la FINUL”, agregó, en referencia a la misión de la ONU en el sur de Líbano.

Macron identificó al soldado como el sargento primero Florian Montorio, del 17mo Regimiento de Ingenieros Paracaidistas de Montauban. Indicó que tres de los “compañeros de armas” de Montorio “resultaron heridos y fueron evacuados”.

“La nación se inclina con respeto y expresa su apoyo a las familias de nuestros soldados y a todo nuestro personal militar comprometido por la paz en Líbano”, señaló.

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Su muerte ocurrió casi un mes después que un ataque con drones, registrado el 12 de marzo, tuvo como objetivo una base militar kurda en la región iraquí de Erbil, matando al suboficial mayor francés Arnaud Frion e hiriendo a otras seis personas.

La ministra de las Fuerzas Armadas de Francia, Catherine Vautrin, detalló el sábado que el soldado murió durante una emboscada en la región de Deir Kifa, en Líbano. Señaló que estaba en una misión para abrir una ruta hacia un puesto de la FINUL que había quedado aislado durante varios días debido a los combates en la zona entre el grupo político-paramilitar Hezbollah y las fuerzas israelíes.

Un alto el fuego de 10 días entró en vigor en Líbano el viernes, pero no queda claro en qué medida Hezbollah cumplirá una tregua en cuya negociación no participó.

“Fue atrapado en una emboscada por un grupo armado a muy corta distancia”, escribió Vautrin en X. “Al ser impactado de inmediato por un disparo directo de un arma ligera, fue retirado bajo fuego por sus compañeros, que no pudieron reanimarlo”.

Macron habló con el presidente libanés Joseph Aoun y el primer ministro Nawaf Salam tras el ataque “con el fin de instar a las autoridades libanesas a esclarecer plenamente este incidente, identificar y procesar a los responsables sin demora, y hacer todo lo posible para garantizar la seguridad de los soldados de la FINUL, que bajo ninguna circunstancia deben ser atacados”, indicó la oficina de Macron.