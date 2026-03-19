Continúa la búsqueda de turista arrastrado por corrientes marinas en una playa en Condado

Las autoridades continúan este jueves la búsqueda de un turista de 33 años, residente en el estado de Nueva York, que fue arrastrado por corrientes marinas la noche del miércoles en una playa de Condado, en San Juan.

En entrevista con Hoy Día (Telemundo), Carlos Acevedo, director de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias (OMME), indicó que las labores de rescate se tratan de un esfuerzo multiagencial.

“Tenemos el helicóptero de la Guardia Costanera. Se encuentra las embarcaciones de la Marítima de Manejo de Emergencia. Policía Municipal de San Juan y también las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) están en el agua. Tenemos también un dron submarino que está haciendo su trabajo buscando debajo del agua”, explicó Acevedo sobre los trabajos.

Mediante un comunicado de prensa, la Guardia Costera informó que se trata de un hombre de 23 años.

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“Mientras continuamos la búsqueda con nuestros colaboradores de este joven en la zona de la playa de Condado, recomendamos a las personas y visitantes de toda la isla que presten atención a las señales de advertencia en las playas y a los avisos meteorológicos”, expresó el teniente comandante Ray López, coordinador de la misión de búsqueda y rescate del Sector San Juan de la Guardia Costera.

De acuerdo con el director de la OMME, el incidente se reportó a eso de las 7:18 p.m. del miércoles, luego de que se recibiera una llamada alertando sobre tres personas arrastradas por la corriente. Las tres personas, procedentes del estado de Nuevay York, se encontraban de visita en la isla.

Según la información preliminar, al ver la situación, un turista que se alojaba en una hospedería cercana tomó una dona inflable de una piscina y entró al agua para intentar rescatar a las tres personas en peligro. Mientras, otra persona que se encontraba en la orilla logró sacar a una de las mujeres.

“Ese turista entra al agua con la dona, logra ayudar a una de las féminas a mantenerse a flote, pero al otro hombre (de Nueva York) que ya estaba en el agua con las dos mujeres ya la corriente se lo había llevado”, relató Acevedo.

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Posteriormente, la corriente arrastró mar adentro al turista que utilizaba el flotador junto a otra joven, hasta que personal de rescate logró intervenir utilizando un vehículo tipo “Dolphin”.

Acevedo detalló que se utilizó un Dolphin 3 de OceanAlpha —una boya motorizada operada por control remoto— para rescatar a la mujer y al hombre que había entrado al agua para ayudar en el rescate.

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Sin embargo, el tercer hombre que ya se encontraba dentro del agua al momento del incidente no ha sido localizado.

Acevedo advirtió que la playa donde ocurrió el incidente —ubicada detrás del hotel La Concha— es una de las más peligrosas de la zona debido a la convergencia de múltiples corrientes submarinas.

“En esa área convergen cuatro líneas de corrientes que pueden arrastrar hacia Carolina, mar adentro o hacia el área de Toa Baja. Por eso, la búsqueda se ha extendido desde Carolina hasta Toa Baja”, explicó.

Asimismo, enfatizó que en el lugar existen múltiples advertencias visibles para los bañistas.

“Aquí hay más de 15 letreros, hay banderas rojas y avisos en español e inglés sobre la peligrosidad. Estos jóvenes entraron entre dos letreros que advertían el riesgo”, señaló.

El funcionario también destacó que la playa cuenta con salvavidas únicamente entre las 9:00 a.m. y las 5:00 p.m. o 6:00 p.m., y que la mayoría de los incidentes ocurre fuera de ese horario.

“Todos estos casos surgen después de las 6:00 de la tarde, como el de ayer”, puntualizó.

Tres ahogamientos en un solo día

El incidente ocurre en momentos en que el mar ya ha cobrado la vida de tres personas en un solo día.

La primera de las tragedias se reportó a la 1:28 p.m. del miércoles cuando un turista de 56 años, procedente del estado de Maine, falleció ahogado en la playa Punta Arenas en Vieques.

Según la información suministrada por la Policía, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre lo sucedido.

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Al llegar los agentes al lugar, el perjudicado, identificado como Samuel Terry Effron, había sido sacado del agua y personal médico certificó la ausencia de signo vitales.

Poco después, a eso de las 2:47 p.m., dos jóvenes turistas procedentes del estado de Michigan fallecieron ahogadas luego de ser arrastradas por la corriente en la Poza de las Mujeres en Manatí.

Aunque las jóvenes, de entre 22 y 23 años, fueron rescatadas por personal del Cuerpo de Manejo de Emergencias Municipal de Manatí, los paramédicos confirmaron que no presentaban signos vitales.

Al momento, no han sido identificadas oficialmente.

El tercer incidente que involucró a los tres turistas procedentes de Nueva York ocurrió a las 7: 18 p.m.

Los sucesos se producen en momentos en que Puerto Rico experimenta un incremento en la llegada de visitantes por “Spring Break”. Conscientes de que es un período en que tanto los locales como los turistas frecuentan las playas, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) ha reiterado que existe un riesgo alto de corrientes marinas para casi todas las playas de Puerto rico, incluyendo Vieques y Culebra.

¿Cómo sobrevivir a una corriente marina?

Debido al peligro que esta condiciones costeras representan, el SNM compartió algunas medidas que los bañistas pueden tomar si se encuentran en medio de una corriente marina.

A continuación, estos son algunos de los consejos:

No nade directamente hacia la orilla ni luche en contra de la corriente.

Nade paralelo a la costa hasta escapar de la corriente.

Si no puede escapar, intente mantener la calma y mantenerse a flote pedaleando.

Si necesita ayuda, mire hacia la orilla y llame o haga señas para pedir ayuda.