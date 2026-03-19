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“El agua es poderosa”: advierten que persiste el peligro en las playas tras tres ahogamientos

Se mantiene un riesgo alto de corrientes marinas para el este, norte y sureste de Puerto Rico, así como en Vieques y Culebra

19 de marzo de 2026 - 8:26 AM

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Sign warning of strong sea currents on the coast.
El oleaje en las aguas mar afuera del océano Atlántico se encuentra entre cinco y siete pies. (GFR Media)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

En momentos en que el mar ya ha cobrado la vida de tres personas en un solo día y otra permanece desaparecida tras ser arrastrada por corrientes en Condado, las autoridades reiteraron que las condiciones peligrosas en el agua persisten y deben tomarse “con seriedad”.

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“Aunque el día esté soleado, no significa que no vayan a haber peligros en el agua. El agua es poderosa. Siempre se debe tomar con seriedad. Los pronósticos están y las alertas salen. La información sale, pero también está en cada persona estar pendiente al entrar al agua. Así que el llamado es continuar educando a la población a que estén pendiente y busquen información”, advirtió la meteoróloga Yidiana Zayas, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

Zayas alertó que aún se mantiene un riesgo alto de corrientes marinas para playas del este, norte y sureste de Puerto Rico, así como en Vieques y Culebra, al menos hasta las 6:00 p.m.

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Mencionó que las condiciones serán reevaluadas durante la tarde para determinar si es necesario extender el riesgo. De no hacerlo, se anticipa que disminuya a moderado durante el fin de semana, aunque aún se mantendrían condiciones peligrosas.

Agregó que el oleaje en las aguas mar afuera del océano Atlántico se encuentra entre cinco y siete pies, por lo que se mantiene vigente una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas.

Las zonas marcadas en rojo se encuentran bajo un riesgo alto de corriientes marinas.
Las zonas marcadas en rojo se encuentran bajo un riesgo alto de corriientes marinas. (Servicio Nacional de Meteorología en San Juan)

Ante el aumento de visitantes por la temporada de “spring break”, Zayas insistió en la importancia de reforzar la educación y orientación tanto a turistas como a residentes.

“Hay muchos turistas. Les pedimos a los locales que conocen más las área si podemos de alguna manera regar la voz. También deben hacerlo los hoteles y alquileres a corto plazo, como Airbnbs”, sostuvo.

En cuanto a las condiciones del tiempo, la meteoróloga indicó que se esperan algunos aguaceros pasajeros durante el día, con mayor desarrollo en horas de la tarde hacia el noroeste de Puerto Rico. Los vientos estarán más leves, lo que contribuirá a un ambiente más caluroso.

Sin embargo, de cara al fin de semana, la cercanía de un frente frío y una vaguada aumentará la inestabilidad. Se anticipa mayor actividad de lluvias entre sábado y domingo.

Señaló que, debido a los vientos leves, los aguaceros podrían moverse lentamente, lo que elevará el riesgo de inundaciones entre limitado y elevado en distintas zonas de la isla.

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Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaMeteorologíaCondiciones peligrosas en el marTiempo en Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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