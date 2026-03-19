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Buscan a una persona que fue arrastrada por corrientes en una playa de Condado

Personal de la OMME de San Juan rescató a otras dos personas que también confrontaron problemas en el agua

19 de marzo de 2026 - 8:40 PM

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La OMME y la Policía Municipal solicitaron la ayuda de la Guardia Costera en los esfuerzos de búsqueda y rescate. (Jorge A Ramirez Portela)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las autoridades rescataron a dos personas que fueron arrastradas por corrientes en una playa cerca del hotel La Concha, en Condado, y laboran para localizar a un tercer individuo.

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La Policía Municipal de San Juan confirmó a El Nuevo Día que su personal, en unión a rescatistas de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias (OMME) de San Juan, sacaron del agua a dos personas identificadas como turistas de Nueva York.

Además, indicaron que personal todavía busca a una tercera persona que también fue arrastrada durante el incidente y que, de momento, no ha sido localizada.

La Policía Municipal añadió que se solicitó la ayuda de la Guardia Costera en los esfuerzos de búsqueda.

Las identidades de las personas involucradas en el incidente no han sido reveladas.

Pendientes a elnuevodia.com para la actualización de esta historia

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Policía de Puerto RicoPolicía MunicipalPolicía Municipal de San JuanPersona desaparecidaTuristas
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