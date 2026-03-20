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Seguridad en el mar: cuatro plataformas digitales que pueden salvarte la vida

Una simple revisión de las condiciones del mar podría salvar la vida de una persona

20 de marzo de 2026 - 8:00 AM

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Además de verificar las condiciones marítimas, las autoridades recomiendan respetar las señales y advertencias en las playas. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

Ya seas local o turista, revisar las condiciones marítimas antes de lanzarte al agua podría salvarte la vida.

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Para ello, existen diversas plataformas digitales vinculadas a entidades de oficiales que brindan información actualizada.

Desde el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) hasta una plataforma desarrollada por la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) para orientar a los visitantes, estas herramientas permiten mantenerse informado en tiempo real del oleaje y otros posible peligros en el mar.

Por ejemplo, las corrientes de resaca son canales estrechos y poderosos de agua que se mueven rápidamente y fluyen alejándose de la orilla. Generalmente se extienden desde la costa, atraviesan la zona de rompiente y llegan más allá de la línea de olas que rompen. Las corrientes pueden ocurrir en cualquier playa con oleaje.

Además de verificar las condiciones marítimas, las autoridades recomiendan respetar las señales y advertencias en las playas, nadar únicamente en áreas donde haya salvavidas y nunca nadar solo.

De igual forma, aconsejan aprender a identificar las corrientes de resaca y cómo reaccionar si una persona es atrapada por una.

Asimismo, exhortan a los bañistas a evitar consumir alcohol antes o durante el baño.

A continuación, cuatro plataformas para monitorear las condiciones marítimas y costeras en la región caribeña:

Servicio Nacional de Meterología en San Juan

Ligado a la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), el SNM monitorea las condiciones marítimas y costeras, al tiempo que emite alertas y advertencias por corrientes de resaca, huracanes, inundaciones, calor extremo, entre otros eventos meteorológicos.

Caricoos

Caricoos, el Sistema de Observación Oceánica Costera del Caribe, monitorea y ofrece información en tiempo real sobre las condiciones del mar en Puerto Rico y el Caribe.

Entre otras cosas, proporciona información sobre oleaje y corrientes. Emite también pronósticos de corrientes de resaca.

Para realizar su labor, utiliza boyas, sensores y modelos.

Swim Safe PR

Lanzada en 2025 por la CTPR, Swim Safe PR es un portal diseñado para ofrecer información actualizada sobre las condiciones en los principales cuerpos de agua de Puerto Rico a través de un mapa interactivo alimentado con datos de la NOAA y el SNM.

Incluye la definición de las banderas de advertencia y un registro para recibir alertas diarias por correo electrónico. Principalmente, está dirigido a los turistas.

Surfline

Con información sobre las condiciones marítimas especialmente para quienes practican el deporte del surf, Surfline es una plataforma digital que incluye cámaras en vivo desde playas alrededor del mundo.

Surfline ofrece, además, pronósticos de olas y datos sobre el viento y el clima en general.

La mayoría de las plataformas proveen alternativas para recibir notificaciones en tiempo real y algunas ofrecen información en Español o Inglés.

Tags
PlayasServicio Nacional de Meteorología
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José Orlando Delgado Rivera
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José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
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