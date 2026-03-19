Capturan en Río Grande a ofensor sexual de Carolina del Norte que no se había registrado en Puerto Rico

Agentes del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals) capturaron, este jueves, a un ciudadano estadounidense identificado como Jay Warren Smith, un ofensor sexual que viajó a la isla y no se registró ante las autoridades, según lo estipula la Ley 266 de 2004 y la ley federal SORNA (Ley de Registro y Notificación de Ofensores Sexuales).

El Servicio de Alguaciles indicó, en declaraciones escritas, que Smith fue capturado en el sector Las Picúas en Río Grande, en un campamento conocido como Erizo

“Según una acusación federal, Smith no se registró como delincuente sexual en el Distrito de Puerto Rico, tal como lo exige la Ley SORNA, en violación del Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 2250″, señaló la agencia en el escrito.

Smith fue condenado por un delito sexual “cometido en el ejercicio de su rol como padre” en el estado de Carolina del Norte y debió registrarse como ofensor sexual desde el 20 de diciembre de 2023, lo que nunca hizo, según el Servicio de Alguaciles.

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“Un firme compromiso de la misión del Servicio de Alguaciles es identificar a estas personas que, a sabiendas, evitan el registro como delincuentes sexuales, obligatorio por ley federal, y llevarlas ante la justicia”, indicó el alguacil Wilmer Ocasio Ibarra, director de la oficina de San Juan de la agencia.