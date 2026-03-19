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Capturan en Río Grande a ofensor sexual de Carolina del Norte que no se había registrado en Puerto Rico

El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos en Puerto Rico capturó a Jay Warren Smith en el sector Las Picúas

19 de marzo de 2026 - 6:22 PM

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Jay Warren Smith fue condenado por un delito sexual “cometido en el ejercicio de su rol como padre” en el estado de Carolina del Norte. (Suministrada)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Agentes del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals) capturaron, este jueves, a un ciudadano estadounidense identificado como Jay Warren Smith, un ofensor sexual que viajó a la isla y no se registró ante las autoridades, según lo estipula la Ley 266 de 2004 y la ley federal SORNA (Ley de Registro y Notificación de Ofensores Sexuales).

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El Servicio de Alguaciles indicó, en declaraciones escritas, que Smith fue capturado en el sector Las Picúas en Río Grande, en un campamento conocido como Erizo

“Según una acusación federal, Smith no se registró como delincuente sexual en el Distrito de Puerto Rico, tal como lo exige la Ley SORNA, en violación del Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 2250″, señaló la agencia en el escrito.

Smith fue condenado por un delito sexual “cometido en el ejercicio de su rol como padre” en el estado de Carolina del Norte y debió registrarse como ofensor sexual desde el 20 de diciembre de 2023, lo que nunca hizo, según el Servicio de Alguaciles.

“Un firme compromiso de la misión del Servicio de Alguaciles es identificar a estas personas que, a sabiendas, evitan el registro como delincuentes sexuales, obligatorio por ley federal, y llevarlas ante la justicia”, indicó el alguacil Wilmer Ocasio Ibarra, director de la oficina de San Juan de la agencia.

“Las personas que creen que pueden evadir la justicia y no cumplen con los requisitos legales establecidos, incluido el registro como delincuentes sexuales, deben comprender que enfrentarán graves consecuencias”, añadió el oficial.

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Breaking NewsServicio de Alguaciles federalAgresión sexualCarolina del NorteRío Grande
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Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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