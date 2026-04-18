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Presidenta encargada de Venezuela descarta plan de ayuda financiera tras reanudar relación con el FMI

Delcy Rodríguez buscará usar activos congelados para mejorar servicios públicos

18 de abril de 2026 - 9:40 PM

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La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, indicó que, en su lugar, aspira utilizar los “activos congelados” en ese organismo una vez estén disponibles para mejorar los servicios públicos del país sudamericano. (Ariana Cubillos)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Caracas- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó el viernes que el país no tiene plan alguno de activar un programa de apoyo financiero con el Fondo Monetario Internacional (FMI), luego de la reanudación de relaciones con ese organismo de crédito tras siete años de interrupción.

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Rodríguez indicó que, en su lugar, aspira utilizar los “activos congelados” en ese organismo una vez estén disponibles para mejorar los servicios públicos del país sudamericano.

La “recuperación de nuestra representación ante este organismo internacional es muy importante, es una gran noticia para Venezuela”, dijo la presidenta en funciones en una declaración difundida por la estatal Venezolana de Televisión.

“Estamos recuperando no solamente las responsabilidades que tenemos dentro del organismo, sino también los derechos y activos congelados que tiene nuestro país en este organismo, que nos permitirán invertir de manera inmediata en servicios públicos”, entre los que se incluye la obsoleta red eléctrica nacional, que genera frecuentes apagones, y la “recuperación del sistema de distribución de agua”, acotó.

El FMI y el Banco Mundial anunciaron paralelamente en la víspera que reanudaron las relaciones con Venezuela que habían estado suspendidas desde 2019 debido a problemas relacionados con el reconocimiento del gobierno del entonces presidente Nicolás Maduro.

Delcy Rodríguez fue investida el lunes 5 de enero como presidenta encargada de Venezuela ante la ausencia de Nicolás Maduro, que fue capturado junto a su esposa por Estados Unidos en una operación militar. Una foto de distribución hecha por el Palacio de Miraflores que muestra al ministro del Poder Popular para la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López; al ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello; a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez; y al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en Caracas, Venezuela, 5 de enero de 2026.Tras ascender a Rodríguez a vicepresidenta en 2018, Maduro le otorgó control sobre amplios sectores de la economía petrolera venezolana.
1 / 14 | ¿Quién es Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela?. Delcy Rodríguez fue investida el lunes 5 de enero como presidenta encargada de Venezuela ante la ausencia de Nicolás Maduro, que fue capturado junto a su esposa por Estados Unidos en una operación militar. - The Associated Press

En 2019, el líder opositor Juan Guaidó, entonces titular de la Asamblea Nacional, quien en enero de ese año se declaró presidente interino de Venezuela, fue reconocido por Estados Unidos y otras varias decenas de países como el gobernante legítimo de Venezuela, ya que consideraron que los comicios de 2018 en los que Maduro fue reelecto para un segundo mandato fueron fraudulentos.

La legitimidad de Maduro siguió en duda tras los polémicos comicios presidenciales del 28 de julio de 2024. Maduro fue declarado ganador sin presentar evidencias de que obtuvo 6.4 millones de votos frente a los 5.3 millones del opositor Edmundo González. El opositor fue reconocido como presidente electo de Venezuela por varios gobiernos tras mostrar pruebas creíbles de su victoria electoral ante Maduro.

En contraste, ahora la administración del presidente estadounidense Donald Trump ha dado una serie de pasos, entre ellos levantar las sanciones de vieja data impuestas a Rodríguez, una clara señal de que Estados Unidos la reconoce como una autoridad legítima en Venezuela desde que el ejército de Estados Unidos capturó a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en la capital venezolana, el pasado 3 de enero.

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