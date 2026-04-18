Presidenta encargada de Venezuela descarta plan de ayuda financiera tras reanudar relación con el FMI

Caracas- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó el viernes que el país no tiene plan alguno de activar un programa de apoyo financiero con el Fondo Monetario Internacional (FMI), luego de la reanudación de relaciones con ese organismo de crédito tras siete años de interrupción.

Rodríguez indicó que, en su lugar, aspira utilizar los “activos congelados” en ese organismo una vez estén disponibles para mejorar los servicios públicos del país sudamericano.

La “recuperación de nuestra representación ante este organismo internacional es muy importante, es una gran noticia para Venezuela”, dijo la presidenta en funciones en una declaración difundida por la estatal Venezolana de Televisión.

“Estamos recuperando no solamente las responsabilidades que tenemos dentro del organismo, sino también los derechos y activos congelados que tiene nuestro país en este organismo, que nos permitirán invertir de manera inmediata en servicios públicos”, entre los que se incluye la obsoleta red eléctrica nacional, que genera frecuentes apagones, y la “recuperación del sistema de distribución de agua”, acotó.

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El FMI y el Banco Mundial anunciaron paralelamente en la víspera que reanudaron las relaciones con Venezuela que habían estado suspendidas desde 2019 debido a problemas relacionados con el reconocimiento del gobierno del entonces presidente Nicolás Maduro.

1 / 14 | ¿Quién es Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela?. Delcy Rodríguez fue investida el lunes 5 de enero como presidenta encargada de Venezuela ante la ausencia de Nicolás Maduro, que fue capturado junto a su esposa por Estados Unidos en una operación militar. - The Associated Press 1 / 14 ¿Quién es Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela? Delcy Rodríguez fue investida el lunes 5 de enero como presidenta encargada de Venezuela ante la ausencia de Nicolás Maduro, que fue capturado junto a su esposa por Estados Unidos en una operación militar. The Associated Press Compartir

En 2019, el líder opositor Juan Guaidó, entonces titular de la Asamblea Nacional, quien en enero de ese año se declaró presidente interino de Venezuela, fue reconocido por Estados Unidos y otras varias decenas de países como el gobernante legítimo de Venezuela, ya que consideraron que los comicios de 2018 en los que Maduro fue reelecto para un segundo mandato fueron fraudulentos.

La legitimidad de Maduro siguió en duda tras los polémicos comicios presidenciales del 28 de julio de 2024. Maduro fue declarado ganador sin presentar evidencias de que obtuvo 6.4 millones de votos frente a los 5.3 millones del opositor Edmundo González. El opositor fue reconocido como presidente electo de Venezuela por varios gobiernos tras mostrar pruebas creíbles de su victoria electoral ante Maduro.