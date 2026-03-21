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Venezuela propone la unión del sur global para enfrentar los desafíos mundiales

La propuesta se produce en momentos en que la Asamblea Nacional de ese país discute la aprobación del proyecto de ley de minas

21 de marzo de 2026 - 5:39 PM

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Sin mencionar de forma explícita la intervención del pasado 3 de enero de Estados Unidos en Venezuela, el canciller señaló que los países del sur global no son “los responsables de la actual coyuntura de confrontación, de agresiones, de violación de los principios de la Carta de Naciones Unidas”. (COLOMBIAN PRESIDENCY HANDOUT)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Bogotá- El canciller de Venezuela, Yván Gil, defendió este sábado en Bogotá la unión del sur global para responder a los tiempos “complejos” que vive el mundo, en su intervención en el Foro de Alto Nivel de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y caribeños (Celac) y África.

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“En estos tiempos muy complejos de desafíos a la paz, al derecho internacional, a la Carta de las Naciones Unidas, a la diversidad cultural e incluso (...) a la existencia misma de la humanidad, cobra suma importancia el relacionamiento sur-sur o sur global”, manifestó.

Sin mencionar de forma explícita la intervención del pasado 3 de enero de Estados Unidos en Venezuela, en la que fueron capturados Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, el canciller señaló que los países del sur global no son “los responsables de la actual coyuntura de confrontación, de agresiones, de violación de los principios de la Carta de Naciones Unidas”.

“Por el contrario (...) somos víctimas de primer nivel de los intereses geopolíticos de las llamadas grandes potencias y depositarios de las consecuencias derivadas de esos intereses”, señaló.

Ante esa situación “de guerra permanente, de amenaza, de uso de la fuerza contra los pueblos hermanos por parte de minorías del mundo”, el canciller venezolano propuso “la construcción de verdaderos puentes de cooperación y unidad intercontinental” porque “América Latina y el Caribe y África Unidas representan un poderoso marco de referencia para la transformación profunda del orden internacional”.

El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó este lunes junto a su esposa, Cilia Flores, al tribunal de Manhattan donde comparecerá por primera vez ante un juez federal por los cargos de narcoterrorismo que el gobierno de Trump utilizó para justificar su captura y traslado a Nueva York.El convoy en el que iban Maduro, que descendió con mucha dificultad, y Flores estaba compuesto por cinco vehículos y una importante escolta policial.En un boceto que trascendió en la tarde del lunes, el presidente venezolano Nicolás Maduro, a la izquierda, y su esposa, Cilia Flores, segunda de la derecha, comparecen ante el tribunal federal de Manhattan con sus abogados defensores Mark Donnelly, segundo de la izquierda, y Andrés Sánchez.
1 / 13 | Nicolás Maduro llega a tribunal federal en Nueva York. El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó este lunes junto a su esposa, Cilia Flores, al tribunal de Manhattan donde comparecerá por primera vez ante un juez federal por los cargos de narcoterrorismo que el gobierno de Trump utilizó para justificar su captura y traslado a Nueva York. - Stefan Jeremiah

“Juntos debemos dar un paso al frente para dejar de ser objeto dentro del marco de influencia y acción en las relaciones internacionales y pasar a ser sujetos transformadores de una realidad antihistórica”, señaló.

Según Gil, las dos regiones tienen mucho que aprender la una de la otra y por eso propuso “una alianza energética (...) que propicie una corporación global de minería entre África y América Latina y el Caribe”.

La propuesta se produce en momentos en que la Asamblea Nacional (Parlamento) de Venezuela discute la aprobación del proyecto de ley de minas, una reforma que podría abrir el sector a inversión privada y extranjera ante el interés expreso de Estados Unidos en el oro venezolano.

En el Foro de Alto Nivel Celac–África, que antecede a la X Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Celac, participan los presidentes de Colombia, Gustavo Petro; Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; Uruguay, Yamandú Orsi, y Burundi, Evariste Ndayishimiye, así como delegaciones de los demás países latinoamericanos y caribeños y de 19 africanos.

Tras este encuentro, Colombia entregará la presidencia pro tempore de la Celac a Uruguay en una breve cumbre de líderes del bloque latinoamericano y caribeño.

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