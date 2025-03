Esta especie generó síntomas inmediatos. “En el momento de la picadura, sentí una sensación de ardor, un hormigueo que me subió por la pierna hasta la rodilla”, relató Priscila al Instituto Butantan.

Traslado urgente al hospital

Luego del ataque, Priscila fue llevada a una Unidad de Urgencias Médicas (UPA), donde se le aplicaron analgésicos mientras comenzaban a surgir otros síntomas. “Cuando llegué a la UPA, empecé a sentir náuseas, mareos, tenía dolor de cabeza y me dijeron que me trasladarían al hospital Butantan” , explicó.

Un momento de distracción

“En mi rutina habitual, saco las botas del cajón del armario, las golpeo una por una y les pido a mis demás empleados que hagan lo mismo. Pero ese día me distraje porque estaba hablando con el personal y poniéndome las botas hasta que sentí el escozor”, admitió.

La bióloga Denise Maria Candido, del Instituto Butantan, aclaró que las fumigaciones no son efectivas contra estos animales. “No se recomienda la desinfestación para el control de insectos, ya que, además de no ser insectos (son arácnidos), los escorpiones son animales muy resistentes y se esconden en lugares donde no les afecta el veneno, lo que hace que la acción sea ineficaz. Con las metodologías adecuadas, es posible controlar los escorpiones con productos sólidos, sin pulverizar”, indicó.