5 de noviembre de 2025
77°lluvia moderada
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Gobierno de Estados Unidos anuncia otro ataque contra presunta embarcación con drogas en costas de Sudamérica

Este sería el ataque número 16

5 de noviembre de 2025 - 10:14 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un funcionario de defensa, que habló bajo condición de anonimato a fin de discutir los movimientos de las embarcaciones, confirmó que el Ford y el destructor USS Bainbridge cruzaron el Estrecho de Gibraltar e ingresaron al Atlántico el martes. (Lee Jin-man)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El Secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció el martes un nuevo ataque en contra de una embarcación que presuntamente transportaba drogas en aguas del Océano Pacífico oriental, el mismo día en que un portaaviones inició su viaje a la región en una nueva expansión de presencia militar.

El ataque dejó dos muertos a bordo de la embarcación, afirmó Hegseth, elevando a por lo menos 66 el número de fallecidos durante los 16 ataques estadounidenses en aguas sudamericanas.

El presidente Donald Trump ha justificado los ataques al insistir que Estados Unidos se encuentra en un “conflicto armado” contra los cárteles del narcotráfico, afirmando que las embarcaciones son operadas por organizaciones terroristas extranjeras. La Casa Blanca no ha proporcionado evidencias ni mayores detalles.

“Encontraremos y eliminaremos a cada embarcación que tenga la intención de traficar drogas hacia Estados Unidos para envenenar a nuestros ciudadanos”, aseguró Hegseth.

Legisladores de ambos partidos han presionado al gobierno para obtener más información sobre contra quién van dirigidos los ataques y su justificación legal para llevarlos a cabo.

El más reciente ataque se produce mientras el portaaviones USS Gerald R. Ford ha salido del mar Mediterráneo rumbo al Caribe después de que Hegseth ordenó su despliegue a la región hace más de una semana. Allí se unirá a una robusta presencia de aviones, barcos y miles de soldados estadounidenses en América Latina.

Un funcionario de defensa, que habló bajo condición de anonimato a fin de discutir los movimientos de las embarcaciones, confirmó que el Ford y el destructor USS Bainbridge cruzaron el Estrecho de Gibraltar e ingresaron al Atlántico el martes.

El Ford se desplegó originalmente con cinco destructores, pero de momento se desconoce si todos ellos irán al Caribe. Dos de los otros destructores en el grupo de ataque del Ford, el USS Winston Churchill y el USS Mahan, se encuentran actualmente en el Mediterráneo, con el Mahan en el puerto de Rota, España.

Los otros dos destructores, el USS Forrest Sherman y el USS Mitchener, se encuentran en el mar Rojo, dijo el funcionario.

Hegseth publicó en redes sociales un video del más reciente ataque, en el que se muestra una caja gris que oscurece un barco que aparece en el agua antes de ser destruido. Luego, las imágenes cortan a la embarcación envuelta en llamas.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
