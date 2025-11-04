Donald Trump guarda silencio sobre muerte de Dick Cheney

Washington— El exvicepresidente Dick Cheney puede haber sido una figura legendaria dentro del Partido Republicano, pero para el presidente Donald Trump, era parte de una larga lista de personas a las que veía como oponentes políticos.

Mientras las banderas de la Casa Blanca ondeaban a media asta en memoria de Cheney el martes, no hubo ninguna fanfarria, y Trump no hizo ningún comentario sobre la muerte de Cheney en las redes sociales. Su secretaria de prensa, Karoline Leavitt, no mencionó su fallecimiento en una rueda de prensa hasta que un periodista le preguntó, y entonces hizo sólo comentarios superficiales.

“Sé que el presidente está al tanto del fallecimiento del ex vicepresidente. Y como vieron, las banderas han sido bajadas a media asta de acuerdo con la ley estatutaria”, dijo Leavitt.

Trump no guardó tanto silencio sobre Cheney en la campaña electoral del año pasado, hablando regularmente sobre él y su hija, Liz Cheney, una exmiembro del Congreso que desafió a la mayor parte de su partido para convertirse en una destacada crítica y examinadora de los desesperados intentos de Trump de retener el poder después de que no lograra ganar la reelección en 2020. Cheney apoyó a su hija y, en un giro que los demócratas de su época nunca podrían haber imaginado, finalmente dijo que votaría por la oponente demócrata de Trump, Kamala Harris.

Mientras hacía campaña en Traverse City, Michigan, Trump les dijo a los votantes árabes y musulmanes que el apoyo de Dick Cheney a Harris debería hacerlos reflexionar, diciendo que “mató a más árabes que cualquier ser humano en la Tierra. Él presionó a Bush, y entraron en el Medio Oriente”.

Trump le dijo a la personalidad de los medios conservadores Tucker Carlson que “nunca fue un fan de Cheney” pero dijo que pensaba que el ex vicepresidente lo respaldaría de todos modos. “Me sorprendió un poco porque en realidad pensé que Dick Cheney me apoyaría a mí en lugar de a su hija, y no lo hizo”, dijo Trump en un evento de campaña con Carlson el 31 de octubre de 2024.

En su primer mandato, Trump había concedido al exjefe de gabinete de Cheney, Scooter Libby, un indulto por su condena de 2007 por mentir a los investigadores y obstrucción de la justicia.

“Cuando me convertí en presidente, en realidad llamé a Dick Cheney. Le dije: ‘Déjame preguntarte sobre Scooter Libby’”, le dijo Trump a Carlson, diciendo que pensaba que el ex presidente George W. Bush “no tuvo el coraje” de indultar a Libby.

“Lo liberé. Cheney me llamó, dijo, ‘es una de las cosas más bonitas que he visto hacer en la política’”, dijo Trump.

La antipatía pública de Trump hacia el ex vicepresidente fue provocada por las críticas mordaces de Liz Cheney. Ella fue vicepresidenta del comité especial de la Cámara de Representantes liderado por los demócratas que pasó meses investigando el motín del 6 de enero de 2021 en el Capitolio y concluyó que fue un “intento de golpe de estado” y un resultado directo del esfuerzo del presidente derrotado por anular las elecciones de 2020.

“El presidente Trump convocó a una turba violenta”, dijo Liz Cheney, quien en ese momento representaba a Wyoming en la Cámara, durante una de las audiencias públicas del comité. “Cuando un presidente no toma las medidas necesarias para preservar nuestra unión, o peor aún, causa una crisis constitucional, estamos en un momento de máximo peligro para nuestra república”.

El anciano Cheney más tarde cortó un anuncio de campaña de televisión para su hija mientras buscaba la reelección a la Cámara. Esa candidatura fracasó, en gran parte debido a su postura anti-Trump.

Como conservador, Dick Cheney hizo sonar una alarma sobre el regreso de Trump al alto cargo.