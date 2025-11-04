Opinión
4 de noviembre de 2025
George W. Bush lamenta la muerte de Dick Cheney como una “pérdida para la nación”

El expresidente recordó la “presencia serena y firme” de su vicepresidente en momentos como los ataques del 11 de septiembre

4 de noviembre de 2025 - 11:38 AM

Washington - El expresidente de Estados Unidos George W. Bush lamentó este martes la muerte del que fuera su vicepresidente, Dick Cheney, como una “pérdida para la nación” y elogió “su presencia serena y firme” en la Casa Blanca “en medio de grandes desafíos” como los ataques del 11-S durante su mandato.

“La muerte de Richard B. Cheney es una pérdida para la nación y una tristeza para sus amigos”, escribió Bush en un comunicado publicado en X, donde agradeció al veterano político que estuviera a su lado durante los ocho años de su presidencia (2001-2009) y expresó condolencias a su familia.

Según el exmandatario republicano, la historia recordará a Cheney como “uno de los mejores servidores públicos de su generación: un patriota que aportó integridad, gran inteligencia y seriedad a cada cargo que ocupó”.

“Dick fue una presencia serena y firme en la Casa Blanca en medio de grandes desafíos nacionales. Confiaba en su consejo honesto y directo, y siempre dio lo mejor de sí. Se mantuvo fiel a sus convicciones y priorizó la libertad y la seguridad del pueblo estadounidense”, indicó Bush.

Una figura controvertida como pocas, Cheney (1941-2025) murió la noche de este lunes a los 84 años por complicaciones de una neumonía y problemas cardiovasculares, reveló este martes su familia.

Antes de convertirse en vicepresidente de Bush hijo, fue secretario de Defensa de su padre, el también mandatario republicano George H. W. Bush, cargo en el que dirigió la intervención militar estadounidense en el Golfo Pérsico en 1991.

Luego, ya en la Casa Blanca, fue uno los principales artífices de la “guerra contra el terrorismo” tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando -ante la ausencia de George W. Bush- asumió el mando desde la Situation Room (sala de crisis de la Casa Blanca), puesto protagónico que no dejó.

“Durante sus dos mandatos y a lo largo de su extraordinaria trayectoria, el servicio de Dick Cheney siempre honró al país que amaba”, agregó Bush en su mensaje.

Breaking NewsGeorge W. BushMuertes
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
