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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Sectores de San Juan experimentarán baja presión o intermitencia en servicio de agua por trabajos de AAA en la represa Carraízo

Los trabajos iniciarían a las 10:00 p.m. del lunes y durarían aproximadamente seis horas

11 de mayo de 2026 - 7:46 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los sectores afectados son Saint Just, Santurce, San Antón, San Mateo, Miramar, Carraízo, Cupey, Fair View, Sabana Llana Sur, Piñones, Villa Mar, Condado, Ocean Park, Isla Verde y áreas cercanas. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Varios sectores de San Juan podrían enfrentar baja presión o intermitencia en su servicio de agua debido a los trabajos de limpieza que realizará la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) en una tubería de succión de la represa Carraízo.

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Los trabajos iniciarían a las 10:00 p.m. de hoy lunes y durarían aproximadamente seis horas, si las condiciones operacionales lo permiten.

Los sectores afectados son Saint Just, Santurce, San Antón, San Mateo, Miramar, Carraízo, Cupey, Fair View, Sabana Llana Sur, Piñones, Villa Mar, Condado, Ocean Park, Isla Verde y áreas cercanas.

“Estos trabajos son necesarios para continuar atendiendo situaciones acumuladas en el sistema y fortalecer la estabilidad operacional de una infraestructura que por años requirió mantenimiento correctivo y preventivo”, expresó José A. Rivera Ortiz, director ejecutivo de la Región Metro de la AAA.

El director explicó que estos trabajos forman parte de labores correctivas mantenimiento operacional dirigidos a optimizar la succión del sistema y fortalecer la producción y distribución de agua potable.

Para completar las labores será necesario detener temporalmente las bombas de extracción de agua cruda hacia la planta, proceso que requiere apagar equipos para permitir que personal especializado pueda trabajar de manera segura en el área de succión.

Una vez culminadas las labores, el sistema entrará en proceso de recuperación, por lo que la distribución del servicio se estará normalizando de manera paulatina mientras la planta retoma su producción.

La corporación pública exhortó a los clientes a hacer uso prudente del agua almacenada mientras se completan las labores y reiteró que continuará ofreciendo actualizaciones a través de sus canales oficiales y redes sociales.

En febrero, el Municipio de San Juan solicitó el reembolso de $468,000 por los gastos incurridos para distribuir agua potable a sus residentes debido las constantes interrupciones en el servicio de AAA.

Además, durante ese mes, el ayuntamiento acarreó más de 2.9 millones de galones de agua potable en visitas a 459 complejos de apartamentos, 277 condominios, 22 égidas y 154 negocios de comida.

Tags
Breaking NewsSan JuanAAAagua potable
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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