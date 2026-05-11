Policía enfrentaría reducción de $16 millones en su presupuesto para el próximo año fiscal

El superintendente de la Policía de Puerto Rico, Joseph González, confirmó este lunes que el borrador de presupuesto para el próximo año fiscal 2026-2027 no contiene una partida para la compra de chalecos antibalas, pero aseguró que la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) identificó $15 millones -bajo su custodia- para la compra de 9,000 de estas unidades de protección.

“En el borrador del presupuesto no hay dinero asignado. Esto también ha estado en conversación con el director de la OGP que ha identificado un dinero que tienen bajo custodia, y lo van a trabajar como un proyecto especial, específicamente todo lo que tiene que ver con los chalecos a prueba de bala”, señaló el superintendente de la Policía durante una audiciencia de la Cámara de Representantes para evaluar el presupuesto.

Para el próximo año fiscal 2026-2027, que inicia el 1 de julio, el presupuesto propuesto para la Policía de Puerto Rico sumaría $846 millones, lo que representa una reducción de $16 millones en comparación con el plan de gastos vigente. Esta disminución se refleja -principalmente- en los gastos operacionales, que arrojan una reducción de $12.9 millones.

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“Este presupuesto, aunque menor en comparación con el vigente, responde a un análisis responsable de los gastos recurrentes y a la capacidad de la agencia de continuar cumpliendo con sus funciones de manera efectiva”, dijo González durante su comparecencia. “La Policía se encuentra en posición de continuar cumpliendo con sus funciones esenciales dentro de una estructura presupuestaria más ajustada”, apuntó.

La estructura recomendada mantiene la prioridad en la nómina, que continúa representando el componente principal del gasto con unos $750.8 millones, mientras que los gastos operacionales ascienden a $116.8 millones.

En una entrevista previa con El Nuevo Día, el jefe de la Policía había hablado de un presupuesto que sobrepasaba los $1,000 millones anuales, esto con la intención de adquirir equipo, patrullas y tecnología. Sin embargo, dicha cifra no fue avalada por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

“Como sabemos esto es un borrador...hemos estado en varias conversaciones con OGP que tiene en custodia dinero para proyectos especiales en la policía”, dijo al agregar que dichos intercambios con OGP incluyen el desarrollo de un plan de trabajo dirigido a atender las necesidades operacionales que quedarían descubiertas.

La propuesta de presupuesto de la agencia para el próximo año fiscal contiene una partida de $49 millones para la compra de 973 patrullas. La flota de la Policía consta de 4,508 unidades activas, 1,350 de las cuales están pendiente de reemplazo. O sea, que tienen más de diez años -algunas son, incluso, de 1989- de uso o un alto millaje.

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“El año fiscal pasado no recibimos vehículos...por eso se ve un incremento grande en este año fiscal”, dijo la teniente Frances Fuentes, directora de presupuesto de la Policía.

Esfuerzos de reclutamiento

Una de las prioridades urgentes de la Policía sigue siendo aumentar el reclutamiento de agentes para enfrentar la brecha con las bajas experimentadas los pasados años. En 2025, de acuerdo con la agencia, se “desvincularon” de la Uniformada 942 personas, mientras ingresaron 420.

Actualmente, la Uniformada cuenta con 10,861 oficiales de rango y 836 empleados civiles. La plantilla ideal sería de 14,000 oficiales, según un estudio realizado por la agencia en 2022, reconoció González. Esta cifra permitiría reducir el alza en el pago de horas extras que ha experimentado la agencia y la carga laboral que enfrentan los uniformados.