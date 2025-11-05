Opinión
5 de noviembre de 2025
NoticiasEstados Unidos
Aumenta a nueve la cifra de muertes tras accidente de avión de UPS en Kentucky

Las autoridades confirmaron que, al menos, 11 personas resultaron heridas

4 de noviembre de 2025 - 7:49 PM

Un avión de UPS se estrelló durante el despegue del aeropuerto en Louisville, Kentucky, provocando un enorme incendio en tierra.La Administración Federal de Aviación (FAA) señaló que el avión se estrelló a las 5:15 p.m. mientras despegaba del Aeropuerto Internacional Muhammad Ali, en Louisville, con destino a Honolulu. El centro de distribución más grande de UPS se encuentra en Louisville. Este centro emplea a miles de trabajadores, realiza 300 vuelos diarios y clasifica más de 400.000 paquetes por hora.
Por The Associated Press
A al menos nueve ascendieron las víctimas mortales que dejó el accidente de un avión de carga de la empresa UPS en el aeropuerto internacional de Muhammad Ali de Louisville, en Kentucky, en el sureste de Estados Unidos, informó el alcalde de la localidad, Craig Greenberg.

“Los equipos de rescate han localizado un total de nueve víctimas mortales en el lugar del accidente de UPS. Seguiremos proporcionando información a medida que esté disponible”, escribió Greenberg en un mensaje en X.

Por su parte, el gobernador del estado, Andy Beshear, confirmó también el nuevo número de víctimas y apuntó que puede que este siga creciendo.

“Kentucky, más noticias desgarradoras desde Louisville. El número de víctimas mortales ha subido hasta al menos nueve, y es posible que siga aumentando. En estos momentos, estas familias necesitan oraciones, amor y apoyo. Rodeémoslas con nuestro cariño en estos momentos tan difíciles”, afirmó Beshear, también en X.

Antes de confirmar esta última cifra, el gobernador aseguró que “dieciséis familias diferentes han denunciado la desaparición de sus seres queridos” en el centro de reunificación instalado para la ocasión. Razón por la que asumen que el número podría seguir creciendo.

El vuelo 2976 de UPS, una de las empresas de transporte de paquetes más importantes del país, se estrelló cuando apenas había tomado 55 metros de altura y pretendía viajar en dirección a Honolulu, de acuerdo con el informe de la Administración Federal de Aviación (FAA).

El accidente provocó un incendio de grandes dimensiones en las inmediaciones del aeropuerto. Por el momento, la alerta emitida por las autoridades locales no permite que nadie transite en un radio de cinco millas (8 kilómetros) alrededor, y además se registran decenas de vuelos retrasados hasta que la situación en la pista esté bajo control.

Las razones del desastre siguen sujetas a investigación.

Louisville alberga el principal centro de operaciones aéreas de UPS, donde la compañía opera 291 aeronaves, según consta en un informe de la empresa.

Según informó CNN, el aeropuerto ya ha reabierto sus puertas y se ha levantado la restricción temporal del espacio aéreo alrededor de la terminal.

