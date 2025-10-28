Avión cazahuracanes es forzado a regresar por turbulencias muy fuertes de Melissa

Un avión cazahuracanes de Estados Unidos se vio obligado a regresar a su base en la isla de Curaçao después de que experimentara turbulencias “más fuertes de lo normal” al ingresar al ojo del huracán Melissa, de categoría 5, y con vientos máximos sostenidos cercanos a 185 millas.

La aeronave, que forma parte del 53º Escuadrón de Reconocimiento del Clima, “está regresando a su ubicación operativa avanzada en Curaçao después de encontrar fuertes turbulencias hoy al ingresar al ojo del huracán Melissa”, informó en un comunicado la Fuerza Aérea estadounidense.

Señaló que el avión había experimentado “fuerzas más fuertes de lo normal debido a la turbulencia” al ingresar al ciclón, que tocó tierra en Jamaica poco después de las 12:00 p.m.

No obstante, la Fuerza Aérea precisó que el regreso de la nave a su base no significa que haya sufrido daños, sino que se debe a un protocolo que requiere que sea inspeccionada antes de volver a las operaciones.

Melissa, el ciclón de mayor intensidad esta temporada en el Atlántico, entró a Jamaica cerca de New Hope, en el suroeste de la isla, convertido en un huracán de categoría 5, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.

Melissa generará lluvias acumuladas de entre 15 a 30 pulgadas sobre la isla, con máximos de hasta 40 pulgadas, lo que provocará inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra generalizados, según el NHC.

El organismo prevé que Melissa mantenga su intensidad extrema antes de cruzar el sureste de Cuba el miércoles y llegar a las Bahamas el jueves.