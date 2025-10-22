Opinión
22 de octubre de 2025
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Avión regresa y realiza aterrizaje de emergencia ante temor de intento de irrupción en cabina

Experimentaron problemas de comunicación con un micrófono de la tripulación de vuelo

22 de octubre de 2025 - 9:37 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un comunicado de SkyWest, una aerolínea regional operada por American Airlines, indicó que el avión “regresó a Omaha por precaución extrema después de experimentar problemas de comunicación con un micrófono de la tripulación de vuelo”. (Michael Ainsworth)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un avión que transportaba pasajeros desde Omaha, Nebraska, a Los Ángeles realizó un aterrizaje de emergencia minutos después de iniciar el vuelo después de que los pilotos pensaran erróneamente que alguien intentaba irrumpir en la cabina.

El vuelo 6569 de SkyWest acababa de salir del Aeropuerto Eppley de Omaha alrededor de las 7:45 de la tarde el lunes cuando los pilotos del avión declararon una emergencia y regresaron al aeropuerto.

Un comunicado de SkyWest, una aerolínea regional operada por American Airlines, indicó que el avión “regresó a Omaha por precaución extrema después de experimentar problemas de comunicación con un micrófono de la tripulación de vuelo”.

Un portavoz de American Airlines indicó el lunes por la noche que el intercomunicador que los pilotos y asistentes de vuelo usan para hablar entre ellos había quedado encendido por accidente. La tripulación de vuelo, incapaz de comunicarse con los pilotos, golpeó la puerta de la cabina, informó la Administración Federal de Aviación en un comunicado.

Temiendo un intento de entrar en la cabina, el avión regresó al aeropuerto de Omaha. Un despachador de emergencias local contactado por el aeropuerto inicialmente solicitó que la policía esté presente en el aterrizaje al creer que alguien estuvo tratando de entrar en la cabina del avión. Posteriormente, se escuchó al despachador cancelando esa solicitud.

“Se informó que no había emergencia”, señaló el despachador. “Hubo un problema de personal”.

El vuelo continuó más tarde hacia Los Ángeles.

