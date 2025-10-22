Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
22 de octubre de 2025
80°ligeramente nublado
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Neoyorquinos enfrentan a agentes de inmigración durante redada en la famosa Canal Street

La confrontación entre los agentes y cientos de ciudadanos enfurecidos tuvo lugar a lo largo de la concurrida vía comercial

22 de octubre de 2025 - 8:21 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional dijo que los agentes llevaban a cabo una operación de control contra vendedores de “productos falsificados”. (Jake Offenhartz)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Una redada de control migratorio contra vendedores en la famosa Canal Street de la ciudad de Nueva York se volvió caótica la tarde del martes, cuando transeúntes y manifestantes confrontaron a agentes federales e intentaron impedir la operación.

RELACIONADAS

La confrontación entre los agentes y cientos de neoyorquinos enfurecidos tuvo lugar a lo largo de una concurrida vía comercial que ha sido durante mucho tiempo un centro del mercado no tan clandestino de la ciudad donde se venden copias de bolsos de diseñador, relojes, perfumes y gafas de sol, así como teléfonos y otros productos electrónicos.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) dijo que los agentes llevaban a cabo una operación de control contra vendedores de “productos falsificados” cuando “alborotadores que gritaban obscenidades se volvieron violentos y obstruyeron las labores de las fuerzas del orden, lo que incluyó impedir el paso de vehículos y agredir a los agentes”.

Alrededor de las 4 de la tarde, un reportero de The Associated Press observó a docenas de agentes federales mientras realizaban uno de varios arrestos en el área, deteniendo a un vendedor ambulante que, aparentemente, comercializaba fundas de teléfonos inteligentes adornadas.

Un grupo de manifestantes rodeó a los agentes, que llevaban el rostro cubierto, e intentó impedir el paso de su vehículo para que no se marchara mientras gritaban “Fuera el ICE de Nueva York” y otras consignas.

Los agentes, pertenecientes al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, la Patrulla Fronteriza y otras agencias federales, fueron vistos empujando a los manifestantes al suelo y amenazándolos con gas pimienta antes de detener a varios de ellos.

Agentes federales caminan por Lafayette Street seguidos por manifestantes tras una redada de inmigración en Canal Street a través de Chinatown, el martes 21 de octubre de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Jake Offenhartz)
Agentes federales caminan por Lafayette Street seguidos por manifestantes tras una redada de inmigración en Canal Street a través de Chinatown, el martes 21 de octubre de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Jake Offenhartz) (Jake Offenhartz)

A medida que más neoyorquinos se unían a la refriega, algunos de los agentes federales se retiraron a pie, seguidos por manifestantes que los abucheaban y vehículos que tocaban la bocina. Más agentes federales, armados con equipo de combate y armas largas, junto con un vehículo táctico militar conocido como BearCat, llegaron al lugar y realizaron más arrestos.

Al menos una persona fue arrestada por agredir a un agente, dijo el portavoz del DHS. No indicó cuántos vendedores fueron detenidos en la operación.

En un comunicado, el alcalde Eric Adams dijo que la ciudad no tuvo participación en la acción y que aún estaba recopilando detalles.

“Nuestra administración ha sido clara en que los neoyorquinos indocumentados que intentan perseguir el sueño estadounidense no deberían ser atacados por las fuerzas del orden, y los recursos deberían enfocarse en los criminales violentos”, dijo.

La redada se produjo apenas dos días después de que un influencer conservador compartiera un video en X en el que mostraba a los vendedores de bolsos en la concurrida acera, instando a la cuenta oficial del ICE a “revisar esta esquina”.

Tags
Breaking NewsNueva YorkICE-HSIInmigrantesDepartamento de Seguridad de Estados UnidosPatrulla Fronteriza federal
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 21 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: