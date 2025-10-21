Lo que se sabe sobre el salón de baile de $250 millones que Donald Trump está agregando a la Casa Blanca

Washington— La construcción comenzó esta semana en el salón de baile de $250 millones que el presidente Donald Trump está agregando a la Casa Blanca, cuando los equipos de construcción comenzaron a demoler la fachada del Ala Este, donde se está construyendo el nuevo espacio.

El presidente republicano y los principales funcionarios de la Casa Blanca habían dicho inicialmente que no se demolería nada durante la construcción.

El salón de baile de 8,361 metros cuadrados empequeñecerá a la Casa Blanca principal, con casi el doble de tamaño, y Trump dice que tendrá capacidad para 999 personas.

El presidente dijo en las redes sociales que el salón de baile no les costará ni un centavo a los contribuyentes porque está siendo financiado de forma privada por “muchos patriotas generosos, grandes empresas estadounidenses y, por supuesto, yo”.

Aquí hay algunas cosas que debe saber sobre el proyecto de construcción más nuevo de la Casa Blanca:

¿Por qué Donald Trump está construyendo un salón de baile?

Donald Trump dice que la Casa Blanca necesita un gran espacio de entretenimiento y se ha quejado de que el Salón Este, el espacio más grande actual del palacio presidencial, es demasiado pequeño y tiene capacidad para unas 200 personas. No le ha gustado la práctica pasada de los presidentes de organizar cenas de estado y otros grandes eventos en carpas en el jardín sur.

¿Quién está pagando la cuenta de construcción de $250 millones?

Trump dice que el proyecto se pagará con donaciones privadas y que no se gastará dinero público en el salón de baile. La Casa Blanca prometió publicar información sobre qué individuos y corporaciones han prometido o donado dinero e invitó a algunos de los donantes a una cena en el Salón Este la semana pasada, pero no ha publicado una lista completa y un desglose de los fondos.

Unos $22 millones para el proyecto provinieron de YouTube, una subsidiaria de Google, como parte de un acuerdo reciente por una demanda de 2021 que Trump presentó contra la compañía.

La Casa Blanca tampoco ha dicho cuánto dinero propio está contribuyendo el presidente.

¿Por qué demoler parte del Ala Este para construir el salón de baile?

El Ala Este es tradicionalmente el lado social de la Casa Blanca y se encuentra al otro lado de East Executive Avenue, frente al Departamento del Tesoro. Es donde los turistas y otros invitados entran para los eventos.

El presidente y su portavoz principal, Karoline Leavitt, dijeron durante el verano que la Casa Blanca permanecería intacta mientras se construía el salón de baile.

“Estará cerca, pero sin tocarlo”, dijo Trump. “No se demolerá nada”, agregó Leavitt.

Eso resultó no ser el caso.

La Casa Blanca dijo que era necesaria cierta demolición porque el Ala Este, el hogar tradicional de la primera dama y su personal, se está modernizando como parte del proyecto del salón de baile.

¿Puede Donald Trump construir un salón de baile?

Está avanzando con la construcción a pesar de la falta de aprobación de la Comisión Nacional de Planificación de la Capital, la agencia del poder ejecutivo que tiene jurisdicción sobre la construcción y las principales renovaciones de los edificios gubernamentales en la región.

**Donald Trump** nombró a un alto asesor de la Casa Blanca, Will Scharf, para dirigir la comisión. Scharf ha hecho una distinción entre el trabajo de demolición y la reconstrucción, diciendo que solo se requería que la comisión examinara esto último.

¿Qué pasará con el Salón Este?

Según Trump, se convertirá en un espacio donde los invitados se mezclarán, tomarán cócteles y comerán entremeses hasta que sean llamados al salón de baile para la cena. El mandatario estadounidense dijo que se quitará un conjunto de ventanas en la habitación para crear un pasaje hacia y desde el salón de baile.

¿Cómo se verá el nuevo salón de baile?

Las representaciones publicadas por la Casa Blanca sugieren un fuerte parecido con el salón de baile dorado de Mar-a-Lago, el club privado y hogar de Trump en Palm Beach, Florida.

El proyecto también ha crecido en tamaño desde que se anunció, pasando de acomodar a 650 invitados sentados a albergar a 999 personas, lo suficientemente grande como para albergar una inauguración si fuera necesario, dijo en una cena reciente en la Casa Blanca para los donantes. Las ventanas serán a prueba de balas, dijo.

¿Cuándo estará terminado el salón de baile?

La Casa Blanca ha dicho que el salón de baile estará listo para su uso antes de que termine el segundo mandato de Trump en enero de 2029, un cronograma ambicioso.

¿Ha hecho Trump otros cambios en la Casa Blanca?

Sí. Ha redecorado mucho la Oficina Oval agregando numerosos retratos, bustos y adornos en tonos dorados. Convirtió el Jardín de las Rosas en un patio cubierto de piedra, instaló astas imponentes en los jardines norte y sur, y decoró una pared exterior con retratos de todos los presidentes, excepto su predecesor inmediato, el demócrata Joe Biden.

Trump también dijo que renovó el baño en el famoso Dormitorio de Lincoln en las dependencias privadas y colocó pisos de mármol en un pasillo que conduce al Jardín Sur.

¿Cómo ha cambiado la construcción la Casa Blanca a lo largo de los años?

Los presidentes han agregado a la Casa Blanca desde que comenzó la construcción en 1792 por una serie de razones, y los ayudantes del presidente dicen que su decisión de construir un salón de baile sigue esa larga tradición.

Muchos de los proyectos anteriores fueron criticados por ser demasiado costosos o demasiado lujosos, pero finalmente fueron aceptados, según la Asociación Histórica de la Casa Blanca.

Thomas Jefferson agregó las columnatas este y oeste.

Andrew Jackson construyó el Pórtico Norte en el lado de la Avenida Pennsylvania de la Casa Blanca, alineándose con el Pórtico Sur que James Monroe agregó después de que los británicos quemaran la mansión original durante la Guerra de 1812.

Theodore Roosevelt agregó el Ala Oeste para proporcionar un espacio dedicado para el presidente y el personal clave, mientras que Franklin D. Roosevelt agregó el Ala Este, que con el tiempo se convirtió en la base de operaciones para el personal de la primera dama y las funciones sociales.

Una de las renovaciones más significativas de la Casa Blanca ocurrió bajo el mandato de Harry Truman, cuando se descubrió que la mansión era tan estructuralmente inestable que ordenó una destrucción completa del interior que duró de 1948 a 1952. El proyecto, incluida la adición de un balcón al segundo piso del Pórtico Sur por parte de Truman, fue muy controvertido.