21 de octubre de 2025
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Empiezan a demoler parte de la Casa Blanca para construir la sala de baile de Donald Trump

La administración había dicho que la construcción estaría “separada de manera sustacial”

21 de octubre de 2025 - 8:43 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un funcionario de la Casa Blanca confirmó, en condición de anonimato, al diario The Washington Post que las demoliciones vistas hoy son para construir el salón y apuntaron que éste sustituirá al ala este. (LUKAS COCH)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Las obras para construir la sala de baile encargada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca empezaron este lunes con la demolición de una parte de la residencia presidencial, pese a que el mandatario dijo que el nuevo recinto sería un anexo y que no se cambiaría la estructura original.

Algunos corresponsales hicieron públicas las primeras imágenes de las máquinas de demolición trabajando en el ala este de la Casa Blanca.

Según informó la Administración de Donald Trump en un comunicado hace unas semanas, la nueva instalación iba a estar “separada de manera sustancial” del edificio principal, sin embargo, como pudieron constatar varios periodistas presentes hoy, la estructura original de la Casa Blanca sí se verá afectada.

Un funcionario de la Casa Blanca confirmó, en condición de anonimato, al diario The Washington Post que las demoliciones vistas hoy son para construir el salón y apuntaron que éste sustituirá al ala este.

Trump ha ordenado construir una sala de baile en la Casa Blanca de unos 8,000 metros cuadrados de superficie en el ala este con una capacidad para hasta 900 personas, según precisó la semana pasada a la cadena NBC.

El proyecto tiene un coste estimado de 200 millones de dólares, que, según la Casa Blanca, estará cubierto por donaciones del propio presidente y de otros “patriotas”.

La empresa encargada de las obras es la constructora Clark, con sede en el estado Virginia y responsable de proyectos emblema en la capital estadounidense como el estadio Capital One Arena y el parque L’Enfant Plaza.

El diseño corresponde a su vez a la firma McCrery Architects, que conservará el estilo neoclásico estadounidense que prima en la Casa Blanca.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
