20 de octubre de 2025
83°aguaceros
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Policía de California afirma que un fragmento de proyectil dañó uno de sus vehículos durante exhibición militar

El incidente ocurrió durante ejercicios en Camp Pendleton observados por el vicepresidente JD Vance

20 de octubre de 2025 - 7:50 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El vicepresidente JD Vance, un republicano, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, visitaron la base en el norte del condado San Diego. (Gregory Bull)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington - La metralla metálica de un proyectil de artillería que explotó impactó y dañó un vehículo de la Patrulla de Caminos de California cuando el personal de una base del Cuerpo de Infantería de Marina de Estados Unidos disparaba municiones reales sobre una autopista -en contra de las objeciones del gobernador Gavin Newsom- en una exhibición militar del fin de semana a la que asistió el vicepresidente estadounidense JD Vance, informaron las autoridades estatales el domingo. No hubo heridos.

El incidente ocurrió cuando el explosivo detonó prematuramente en el aire durante el ejercicio de artillería del sábado en Camp Pendleton, afirmó la Patrulla de Caminos de California en un comunicado de prensa.

Newsom se había opuesto firmemente al disparo de municiones sobre la Interestatal 5 por razones de seguridad. El demócrata cerró un tramo de 17 millas de la carretera que conecta Los Ángeles y San Diego durante la demostración, que se llevó a cabo para conmemorar el próximo aniversario número 250 del Cuerpo de Infantería.

El incidente se registró en un área donde los agentes habían cerrado el tráfico, de acuerdo con la Patrulla de Caminos.

Un portavoz de la Infantería de Marina dijo que el servicio estaba al tanto de “una posible detonación aérea” de un proyectil de artillería de 155 mm fuera del área de impacto designada para el ejercicio.

“Siguiendo los protocolos de seguridad establecidos, se suspendió el disparo. No hubo heridos y la demostración concluyó según lo programado”, subrayó el capitán Gregory Dreibelbis, de la I Fuerza Expedicionaria de Marines, en un comunicado enviado por correo electrónico.

Se ha iniciado una investigación, afirmó.

“Estamos comprometidos a determinar la causa raíz del incidente y aplicar los hallazgos a futuras misiones”, añadió Dreibelbis.

El Cuerpo de Infantería había aseverado que no había nada inseguro en el ejercicio y que no era necesario interrumpir el tráfico en la I-5.

Un informe del incidente presentado por la Patrulla de Caminos indicó que un agente escuchó lo que sonaba como piedras cayendo sobre su motocicleta y a unos tres pies a su alrededor. Su motocicleta no resultó dañada. Encontró cerca un trozo de metralla de 1 por 0.5 pulgadas.

Un vehículo de patrulla sin ocupantes fue impactado por metralla. Los agentes encontraron un trozo de metralla de 2 por 0.5 pulgadas en el vehículo. Dejó una pequeña abolladura y un rasguño en el capó del vehículo.

Los agentes dijeron que notificaron a la Infantería de Marina, que luego canceló el disparo de municiones adicionales sobre la autopista. Los agentes no encontraron más metal en los carriles de la autopista y reabrieron la carretera.

Newsom, un demócrata, publicó un comentario en el sitio de redes sociales X el domingo.

“Amamos a nuestros Marines y debemos una deuda de gratitud a Camp Pendleton, pero la próxima vez, el vicepresidente y la Casa Blanca no deberían ser tan imprudentes con las vidas de las personas por sus proyectos de vanidad”, dijo Newsom.

Vance, un republicano, y el secretario de Defensa Pete Hegseth visitaron la base en el norte del condado San Diego para el aniversario del 10 de noviembre de la fundación del Cuerpo de Infantería de Marina y para observar a las tropas demostrar un asalto a la playa. Vance pasó cuatro años en los Marines y sirvió en una gira en Irak.

CaliforniaMarinesJD VanceBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
