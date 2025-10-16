Opinión
16 de octubre de 2025
82°aguaceros
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Donald Trump organiza cena con magnates para financiar un nuevo salón de baile en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos dijo que recaudó “enormes cantidades de dinero”

16 de octubre de 2025 - 8:56 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (JIM LO SCALZO / POOL)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió el miércoles en la Casa Blanca a decenas de empresarios y donantes adinerados durante una cena en la que, según dijo, recaudó “enormes cantidades de dinero” para construir un nuevo salón de baile de 200 millones de dólares.

“Tenemos a muchas leyendas en la sala esta noche, y por eso estamos aquí para celebrarlos, por su generosidad”, declaró Trump durante el evento en el Salón Este.

El mandatario agregó que “Querían tener un salón de baile, y nunca se hizo porque no tenían un agente inmobiliario”.

Más de tres docenas de ejecutivos de grandes corporaciones como Amazon, Apple, Google, Microsoft y Lockheed Martin asistieron a la cena, así como aliados financieros del mandatario.

Una de las figuras destacadas fue la del magnate petrolero Harold G. Hamm y los gemelos Tyler y Cameron Winklevoss, fundadores de la plataforma de criptomonedas Gemini.

El proyecto, que contempla la construcción de un salón de 90,000 pies cuadrados, ha suscitado críticas por posibles conflictos de intereses, ya que los donantes privados financiarían la obra dentro de la residencia presidencial.

Trump defendió la necesidad de ampliar las instalaciones oficiales para recibir dignatarios extranjeros y otros invitados.

En un discurso en el que combinó anécdotas, promesas y bromas, el presidente también mencionó sus recientes ataques a embarcaciones en el Caribe sur cercanas a Venezuela y vinculadas, según su Gobierno, al narcotráfico.

“Ya nadie quiere hacer nada cerca del agua”, dijo entre risas. “Puede que tengan un barco precioso, pero mejor se deshacen de él porque están muy nerviosos”.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
