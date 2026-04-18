Senado de Estados Unidos extiende poderes de vigilancia hasta el 30 de abril tras votación caótica en cámara baja

Washington- El Senado aprobó una renovación a corto plazo, hasta el 30 de abril, de un controvertido programa de vigilancia utilizado por las agencias de espionaje de Estados Unidos, tras una caótica lucha en la Cámara de Representantes para evitar que la autoridad expirara en cuestión de días.

La medida fue aprobada por el Senado por votación de voz el viernes, sin una votación nominal formal -de la misma manera que fue aprobada horas antes en la Cámara-, mientras el Congreso se apresuraba a cumplir con el plazo del lunes y enviarla al presidente Donald Trump para su firma.

El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, hizo un guiño a la dificultad política que se avecina al evaluar las opciones cuando expire la prórroga temporal a finales de mes. “Nos prepararemos en consecuencia”, declaró el republicano de Dakota del Sur.

Todo ello está preparando otro enfrentamiento, en cuestión de semanas, cuando el Congreso se sumerja en la herramienta de vigilancia que enfrenta los derechos de privacidad de los estadounidenses con lo que las autoridades estadounidenses llevan mucho tiempo diciendo que es un programa excepcionalmente eficaz para la seguridad del país.

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El parón se produjo después de que los líderes republicanos de la Cámara de Representantes se apresuraran a presentar a última hora del jueves una ambiciosa prórroga de cinco años con revisiones para apaciguar a los escépticos del programa de vigilancia, un brusco giro respecto a la renovación limpia de 18 meses que Trump y los líderes del Partido Republicano habían impulsado durante toda la semana. Pero ambos proyectos republicanos fracasaron y no lograron avanzar, lo que obligó a los líderes a dar un giro.

A primera hora del viernes, el senador demócrata Ron Wyden, crítico desde hace tiempo con el sistema de vigilancia, paralizó la adopción de nuevas medidas en el Senado mientras presionaba para que se introdujeran cambios.

Wyden dijo que nunca había visto este nivel de apoyo a ambos lados del pasillo político -y en las dos cámaras del Congreso- para revisiones reales de la herramienta de vigilancia, aunque no se opuso a una prórroga a corto plazo, por ahora.

“No se trata de elegir entre seguridad y libertad. Eso es basura”, dijo Wyden. “Vamos a demostrar que ambas cosas no se excluyen mutuamente”.

Los senadores demócratas del Comité de Presupuesto del Senado, Tim Kaine (D-Va., a la izquierda), Patty Murray (D-Wash.) y Ron Wyden (D-Ore., sentados), conversan mientras el director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russell Vought, informa al comité que se necesitará una inversión inicial masiva para aumentar la producción de armas estadounidenses y construir más barcos, aviones y drones, en el Capitolio en Washington, el jueves 16 de abril de 2026. (Foto AP/J. Scott Applewhite) (J. Scott Applewhite)

Caóticas votaciones en la Cámara

Trump, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y la Casa Blanca habían pasado la semana tratando de conseguir apoyo para una renovación de 18 meses de la herramienta de espionaje sin cambios. Pero los opositores se mantuvieron firmes, lo que obligó a un forcejeo a última hora de la noche.

Los líderes del Partido Republicano en la Cámara de Representantes apresuraron a los legisladores a volver a la sesión a última hora del jueves para una serie de votaciones consecutivas que fracasaron antes de pivotar hacia una solución provisional para evitar que el programa expirara el lunes.

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En primer lugar, presentaron un nuevo plan que habría prorrogado el programa durante cinco años, con revisiones. Entre los cambios había nuevas disposiciones para garantizar que sólo los abogados del FBI pudieran autorizar consultas sobre personas estadounidenses, y para exigir que la Oficina del Director de Inteligencia Nacional revisara esos casos, dijo el representante Austin Scott, republicano de Georgia, durante el debate.

Ese plan también endurecería las sanciones penales contra quienes realicen ilegalmente esas investigaciones o divulguen la información de vigilancia, dijo Scott. El plan ofrece a los miembros del Congreso y a determinados miembros de su personal la posibilidad de acceder a los procedimientos del Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, que se ocupa de estas solicitudes.

Pero el producto final, una enmienda de 14 páginas, no fue lo suficientemente lejos para algunos de los que se resistían en ambos partidos.

Los líderes del Partido Republicano intentaron entonces salvar una renovación más corta de 18 meses que Trump había exigido y Johnson había apoyado previamente. También fracasó, ya que unos 20 republicanos se unieron a la mayoría de los demócratas para bloquear su avance.

Poco después de las 2 de la madrugada, aceptaron rápidamente la prórroga de 10 días.

“Hemos estado muy cerca esta noche”, dijo Johnson tras la acción nocturna.

Pero los demócratas tacharon la votación a media noche de chapuza. “¿Me están tomando el pelo? ¿Quién demonios dirige este lugar?”, dijo el representante Jim McGovern, demócrata de Massachusetts, durante un acalorado debate.

El representante de Tennessee Andy Ogles, miembro del Freedom Caucus de la Cámara de Representantes que ayudó a paralizar las votaciones a lo largo de la semana, dijo que el resultado era previsible después de que las votaciones de procedimiento se quedaran cortas.

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“Les advertimos de que esto iba a ocurrir”, dijo Ogles. “Por desgracia, aquí estamos a las 2 de la mañana”.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, republicano por Dakota del Sur, habla durante una conferencia de prensa tras un almuerzo político en el Capitolio, el martes 14 de abril de 2026, en Washington. (Foto AP/Mariam Zuhaib) (Mariam Zuhaib)

Un debate sobre privacidad y seguridad

En el centro del enfrentamiento está la Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, que permite a la CIA, el Departamento de Seguridad Nacional, el FBI y otras agencias recopilar y analizar grandes cantidades de comunicaciones con el extranjero sin una orden judicial. Al hacerlo, pueden barrer incidentalmente las comunicaciones de estadounidenses que interactúan con objetivos extranjeros.

Los funcionarios estadounidenses afirman que esta autoridad es fundamental para desbaratar complots terroristas, intrusiones cibernéticas y espionaje extranjero.

La prórroga del programa es una lucha recurrente, ya que los legisladores sopesan las preocupaciones por las libertades civiles frente a las advertencias de los servicios de inteligencia sobre los riesgos para la seguridad nacional.

“Hay muchas opiniones”, dijo Johnson el jueves. “Queremos asegurarnos de que disponemos de esta herramienta tan importante para la seguridad nacional, pero también lo hacemos de una forma que proteja celosamente los derechos constitucionales”.

Quienes se oponen a esta herramienta de vigilancia señalan los abusos cometidos en el pasado. Los funcionarios del FBI violaron repetidamente sus propias normas al buscar información de inteligencia relacionada con el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 y las protestas por la justicia racial en 2020, según una orden judicial de 2024.

Trump y sus aliados habían presionado agresivamente durante toda la semana a favor de una renovación limpia del programa, sin cambios.