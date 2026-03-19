Avanza hacia el Senado nombramiento de Markwayne Mullin para el Departamento de Seguridad pese a oposición

Washington- El senador Markwayne Mullin se acercó un paso más a convertirse en el próximo secretario de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump después de que un comité del Senado avanzó el jueves por estrecho margen su nominación.

La votación, por 8 votos a favor y 7 en contra, se produjo tras una polémica audiencia celebrada el miércoles y remitió el nombramiento para el Gabinete al pleno del Senado, que podría ratificar al republicano de Oklahoma la próxima semana.

Esa votación incluyó un “no” del presidente republicano, el senador Rand Paul, de Kentucky, y un “sí” de un demócrata, el senador John Fetterman, de Pensilvania. La aprobación se produce en un momento en el que los partidos se enfrentan encarnizadamente por las políticas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), lo que ha provocado un lapso de financiación que se encuentra ya en su 34º día.

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Durante su testimonio ante el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado, Mullin trató de demostrar que sería una mano firme después del tumultuoso mandato de Kristi Noem, la primera secretaria del DHS de Trump. Mullin también señaló su apoyo a las prioridades de Trump en materia de inmigración, que son fundamentales en el estancamiento de la financiación tras la muerte de al menos tres ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales.

La comparecencia de Mullin fue inusualmente combativa y estuvo a punto de descarrilarse al enzarzarse en acalorados intercambios con algunos demócratas y con Paul.

Además de un largo intercambio de opiniones sobre el hecho de que Mullin no revelara lo que él calificó como un viaje “clasificado” al Congreso mientras era miembro de la Cámara, Paul abrió la audiencia con una encendida declaración en la que cuestionó la idoneidad de Mullin para dirigir el DHS.

El senador Markwayne Mullin, republicano de Oklahoma, elegido por el presidente Donald Trump para el cargo de secretario de Seguridad Nacional, presta juramento antes de testificar durante la audiencia del Comité del Senado sobre Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales, el miércoles 18 de marzo de 2026 en el Capitolio en Washington. (AP Photo/Manuel Balce Ceneta) (Manuel Balce Ceneta)

Paul se refirió a los comentarios que Mullin hizo tras una pelea por una financiación, cuando llamó a Paul “maldita serpiente” y dijo que entendía por qué un vecino había placado a Paul en una disputa por el cuidado del césped. Ese incidente ocurrió hace varios años, y Paul sufrió múltiples fracturas de costillas y más tarde se sometió a operaciones quirúrgicas que relacionó con el ataque.

“Simplemente me pregunto si alguien que aplaude la violencia contra sus oponentes políticos es la persona adecuada para dirigir una agencia que ha luchado por aceptar los límites del uso adecuado de la fuerza”. dijo Paul.

Mullin se negó a dar marcha atrás.

“Que usted diga que soy un mentiroso, señor, no es exacto”, dijo Mullin.

Paul dijo más tarde que no votaría a favor de la confirmación de Mullin.