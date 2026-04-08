El republicano Clay Fuller, respaldado por Trump, gana el antiguo escaño de Marjorie Taylor Greene en la Cámara de Representantes

El republicano Clay Fuller se hizo el martes con el antiguo escaño de Marjorie Taylor Greene en la Cámara de Representantes de Estados Unidos por Georgia, rechazando el desafío demócrata con la ayuda del respaldo del presidente Donald Trump, a pesar de la inquietud que suscita la guerra en Irán.

En un distrito profundamente conservador en el que Greene ganó por 29 puntos y Trump por casi 37 hace dos años, Fuller se encaminaba a imponerse por unos 12 puntos, con casi todos los votos escrutados. El resultado se sumó a una serie de elecciones especiales en las que los demócratas obtuvieron mejores resultados de lo esperado, un historial que el partido espera que genere impulso de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre, cuando el control del Congreso pende de un hilo.

Fuller insistió en que su victoria sobre el candidato demócrata Shawn Harris era un testimonio del poder de resistencia de Trump.

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“No pudieron vencer a Donald Trump y nunca lo harán”, dijo a sus seguidores en Ringgold, cerca de la frontera con Tennessee. “Y yo estaré en el Capitolio como un guerrero para respaldarle cada día”.

Sin embargo, la retórica cada vez más agresiva de Trump preocupaba a algunos republicanos, incluso en este distrito profundamente conservador. El presidente había fijado como plazo el martes a las 8:00 p.m. —una hora después del cierre de las urnas en Georgia— para que Irán llegara a un acuerdo con Estados Unidos, afirmando que “toda una civilización morirá esta noche, para no volver jamás”. Sin embargo, más tarde anunció un alto el fuego de dos semanas para permitir que continuaran las negociaciones.

Jason McGinty, residente de Acworth, dijo que le preocupaba que Trump estuviera “a punto de ir demasiado lejos” y “pudiera estar cometiendo un crimen de guerra” si llevaba a cabo sus amenazas de bombardear centrales eléctricas y otras infraestructuras en Irán. Votó por Fuller para “asegurarse de que el partido America First siga en pie”.

La jubilada Judy McDonald estaba de acuerdo con la decisión del presidente de ir a la guerra, pero se sentía “muy angustiada” por el conflicto.

“Al final tendremos paz y los iraníes llegarán a la conclusión de que no tendrán país si no detienen el terrorismo”, dijo.

Algunos demócratas esperaban que las elecciones enviaran un mensaje a Trump

Fuller ocupará el cargo durante los meses que le quedan a Greene, reforzando la escasa mayoría del partido en la Cámara de Representantes, donde los republicanos controlan 217 escaños frente a los 214 de los demócratas, con un independiente.

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Tendrá que enfrentarse a otra primaria republicana el 19 de mayo para ganar un mandato completo de dos años, y podría enfrentarse a una segunda vuelta del partido el 16 de junio. Harris ya es la candidata demócrata para noviembre.

La jubilada Melinda Dorl apoyó a Harris “para enviar un mensaje a Trump y a sus compinches de que la gente no está contenta”, afirmó.

“Esta guerra era totalmente innecesaria. Trump es un mentiroso. Todo lo que dice es mentira”, dijo Dorl, añadiendo que Trump estaba arruinando las relaciones con países que tradicionalmente han sido aliados de Estados Unidos.

Harris, ganadero y general retirado que se describe a sí mismo como un “demócrata de a pie”, despertó el entusiasmo incluso entre los seguidores que esperaban que perdiera.

“Voté por el demócrata a pesar de que este es un distrito muy conservador y el demócrata casi no tiene posibilidades de ganar”, dijo Michael Robards, un ingeniero de software de Kennesaw que se define como independiente de centro-derecha. Dijo que quiere que se reviertan las políticas de Trump y que se vuelva a someter al presidente a un proceso de destitución.

El distrito 14 de Georgia se extiende a lo largo de 10 condados, desde los suburbios de Atlanta hasta Tennessee. Tras perder frente a Greene hace dos años, Harris afirmó que su buen resultado esta vez sería un trampolín hacia noviembre.

“Vamos a ganarle la próxima vez”, dijo Harris el martes en Rome, Georgia.

Fuller afirmó que había resistido el mejor golpe de los demócratas.

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“La izquierda lo dio todo. Invirtieron millones y millones de dólares”, declaró Fuller a los periodistas. “Y lo que están viendo es lo mejor que pueden lograr”.

Fuller contó con el apoyo presidencial

Trump respaldó a Fuller, un fiscal del distrito que llevó a juicio delitos en cuatro condados, para suceder a Greene en febrero, impulsándolo por encima de otros candidatos republicanos en una contienda muy reñida.

Greene, que en su día fue una de las más fervientes partidarias de Trump, se había distanciado del presidente al criticar su política exterior y su renuencia a hacer públicos los documentos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein. El presidente acabó hartándose y dijo que apoyaría a un rival suyo en las primarias. Greene anunció una semana después que dimitiría.

Fuera del Congreso, Greene ha seguido arremetiendo contra Trump.

“Trump fue elegido para ir a la guerra contra el Estado profundo de Estados Unidos y para poner fin a la participación de Estados Unidos en guerras extranjeras”, escribió el martes en las redes sociales. “No para acabar con toda una civilización mientras libra una guerra extranjera en nombre de Israel, otro país extranjero”.

Sin embargo, Fuller ha respaldado a Trump sin reservas —incluida la guerra— y no ha señalado ningún tema en el que discrepe del presidente.

Trump reiteró su apoyo a Fuller el lunes por la noche y de nuevo el martes.