El último día de Marjorie Taylor Greene en el Congreso: sus electores no se ponen de acuerdo sobre si valió la pena

Dalton, Georgia - El presidente Donald Trump dice que la representante Marjorie Taylor Greene es una traidora. Pero para Jackie Harling, que preside el Partido Republicano local en la esquina noroeste de Greene en Georgia, ella sigue siendo “mamá osa”.

“Todos los pensamientos que teníamos en la cabeza, ella parecía verbalizarlos muy bien”, dijo Harling.

Decir cosas que nadie más diría puede ser el legado más duradero de Greene, que dimite el lunes a mitad de su tercer mandato en el Congreso. Primero fue su aceptación de las teorías conspirativas y la retórica incendiaria, que la convirtieron en un símbolo nacional de una cultura política sin barandillas. Luego fue su disposición a criticar a Trump, un cisma que hizo insostenible su posición en Washington.

En entrevistas en el distrito de Greene, los electores la describían una y otra vez como una “luchadora”. Para republicanos como Harling, eso era suficiente.

“Tuvimos muchas satisfacciones”, dijo Harling. “Ella era nuestra voz”.

Fue menos satisfactorio para un independiente como Heath Patterson, que se esforzó por pensar en la forma en que la fama y notoriedad de Greene marcaron una diferencia para su distrito durante su estancia en el Capitolio de EE.UU..

“No sé nada de lo que hizo aquí, excepto, ciertamente, hacer oír su voz. Pero, ¿en qué nos hemos beneficiado de ello?”, dijo. “No creo que lo hiciéramos”.

De guerrera MAGA al exilio

Greene comenzó a chocar con Trump el año pasado, criticando su enfoque en la política exterior y su renuencia a publicar documentos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein. El presidente acabó harto, diciendo que apoyaría un desafío primario contra ella. Greene anunció una semana después que dimitiría.

Ha mantenido las críticas desde entonces, incluso por la decisión de Trump de golpear a Venezuela este fin de semana.

“Este es el mismo manual de Washington del que estamos hartos, que no sirve al pueblo estadounidense, sino a las grandes corporaciones, los bancos y los ejecutivos del petróleo”, declaró el domingo en el programa “Meet the Press” de la NBC.

La ruptura fue sorprendente porque, hasta ese momento, la trayectoria de Greene había reflejado el ascenso al poder del propio Trump. No se involucró políticamente hasta su campaña presidencial en 2016 y se presentó por primera vez al Congreso en 2020. Greene consideró intentar representar al 6º Distrito Congresional de Georgia, que incluye los suburbios de Atlanta, antes de reubicarse en el 14º Distrito, donde el titular republicano se jubilaba.

Se mantuvo leal a Trump después de que perdiera contra el demócrata Joe Biden, promoviendo las falsedades de Trump sobre unas elecciones robadas. Cuando Trump volvió a presentarse en 2024, recorrió el país con él y habló en sus mítines mientras llevaba una gorra roja de “Make America Great Again”.

Su distrito de Georgia es uno de los más republicanos del estado, aunque no siempre ha sido así. La región apoyó en su día a demócratas como Zell Miller, gobernador y senador de EE.UU. que encabezó el programa de lotería de Georgia que aún financia becas universitarias y programas de educación infantil.

Pero los residentes se han sentido relegados por años de cambio, dijo Jan Pourquoi, un belga que emigró en 1987, se nacionalizó estadounidense y más tarde ganó un cargo local en el condado de Whitfield.

La población de su condado ha crecido aproximadamente un 32% desde 1990, lo que palidece en comparación con el crecimiento del 74% en todo el estado. A medida que Estados Unidos se hace más urbano, secular y diverso, Pourquoi dijo que los residentes creen que están “culturalmente oprimidos”.

“Se ven a sí mismos como grandes estadounidenses, estadounidenses orgullosos, estadounidenses cristianos, y eso ya no encaja con el modelo estadounidense tal y como ellos lo ven”, dijo Pourquoi, quien dijo que abandonó el Partido Republicano debido a Trump. Greene ejemplificó el contragolpe político, que resumió como “pégales, de cualquier manera posible”.

Los líderes de Georgia, como los de muchos otros estados, han pasado años trazando distritos electorales para agrupar a los votantes afines. Eso significa que, en las zonas rojas, quien gane las primarias republicanas tiene prácticamente garantizado el triunfo en las elecciones generales, lo que incentiva a candidatos como Greene con posturas más duras.

El panorama político hace que antiguos republicanos como Pourquoi o independientes como Patterson digan que no tienen ninguna posibilidad de ayudar a ganar a un centrista.

“Soy una especie de cuadrado en el medio”, dijo Patterson, añadiendo que a veces tiene la sensación de ser “el único por aquí que es así”.

Los republicanos planean su camino a seguir

Los republicanos del condado de Whitfield se reunieron en un restaurante local el mes pasado para su fiesta anual de Navidad, donde la decoración de temporada y una visita de Santa Claus se entremezclaron con la regalia roja, blanca y azul y una mancha de parafernalia MAGA.

Seguía existiendo un profundo afecto por Greene y se hablaba mucho de los temas culturales que defendía.

“Creo que es simplemente el hecho de que ella era inquebrantable en ‘America First’”, dijo Gavin Swafford, que trabajó en la campaña inicial de Greene.

Swafford la calificó de “representante de la responsabilidad” por sus enfrentamientos con los líderes republicanos.

Lisa Adams, voluntaria del partido, llamó a Greene “nuestra persona de pie”.

“Fíjate en su postura sobre la transexualidad. Esa es una de las grandes”, dijo. “El aborto. Esa es una de las grandes”.

Ninguna de las incoherencias de Greene -reales o percibidas- constituía un problema, dijeron.

Por ejemplo, Greene ha elogiado las fábricas de paneles solares de propiedad coreana en el distrito, incluso después de votar en contra de las políticas de la era Biden destinadas a impulsar la producción. Greene rompió con los republicanos, incluido Trump, y se puso del lado de los demócratas que querían ampliar las subvenciones a las primas de los clientes del seguro médico de la Ley de Asistencia Asequible.

Ninguno de los republicanos presentes en la fiesta navideña expresó interés alguno en tomar partido entre Trump y Greene.

“Creo que es inevitable cuando tienes dos bólidos que son testarudos”, dijo Swafford.

Cuando se le preguntó si el distrito echaba de menos a un legislador más tradicional, del tipo que podría llegar a acuerdos bipartidistas y traer a casa tanto dinero federal como fuera posible, Swafford se mostró despreocupado.

“Lo más importante que aportó Marjorie ni siquiera estaba en la legislación”, dijo.

Sin embargo, algunos tenían la sensación de que Greene, a pesar de su política de mano dura, podría haberse ido más lejos.

Star Black, un republicano que se presenta para sustituir a Greene, ya estaba planeando un desafío en las primarias antes de que ella anunciara su dimisión.

“Tenías un gran representante que era un luchador. Bueno, ¿sabéis qué? Quiero ir un paso más allá”, dijo Black.

