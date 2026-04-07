Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Bill Gates testificará ante comisión del Congreso de Estados Unidos sobre caso Jeffrey Epstein

El cofundador de Microsoft figura entre los nombres que aparecen en documentos publicados por el Departamento de Justicia

7 de abril de 2026 - 3:18 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El magnate Bill Gates.
El multimillonario reconoció que su relación con Epstein comenzó en 2011, tres años después de que el exfinancista se declarara culpable de incitación a la prostitución de una menor. (Agencia EFE)
Por AFP
Agencia de noticias

El multimillonario Bill Gates declarará el 10 de junio ante una comisión del Congreso de Estados Unidos que investiga las conexiones del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, informó a la AFP el martes una fuente cercana al tema.

El cofundador de Microsoft figura entre los nombres que aparecen en documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que revelaron amistades cercanas, operaciones financieras ilícitas y fotos privadas de prominentes personalidades con Epstein.

Según un portavoz del multimillonario, citado por Politico, Gates “se alegra” de la oportunidad de comparecer ante la comisión.

“Nunca asistió ni participó en ningún acto ilegal de Epstein”, por eso “está deseando responder a las preguntas de la comisión para apoyar esta importante labor”, añadió.

Jeffrey Epstein, a la derecha, con Richard Branson, un empresario multimillonario británico, popular por ser el propietario de las más de 360 empresas que forman Virgin Group.​Jeffrey Epstein sostiene un cheque enorme con la firma de Donald Trump. Fotografía que muestra el cuello de una mujer con una cita de 'Lolita', la novela de Vladímir Nabokov.
1 / 62 | Poder, secretos y polémica: un vistazo a los archivos inéditos de Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein, a la derecha, con Richard Branson, un empresario multimillonario británico, popular por ser el propietario de las más de 360 empresas que forman Virgin Group.​ - The Associated Press

La Fundació Gates no respondió de inmediato a las preguntas de la AFP.

A finales de febrero, Gates declaró ante los miembros de la junta de su fundación que los vínculos con Epstein fueron un “enorme error”. Aunque negó cualquier implicación en las actividades delictivas del financiero, quien se suicidó en prisión en 2019 cuando esperaba para ser juzgado por tráfico sexual de menores.

“No hice nada ilegal. No vi nada ilegal”, dijo entonces Gates según una grabación de esa declaración a la que tuvo acceso The Wall Street Journal.

El multimillonario reconoció que su relación con Epstein comenzó en 2011, tres años después de que el exfinancista se declarara culpable de incitación a la prostitución de una menor.

Un borrador de correo electrónico escrito por Epstein, publicado por el Departamento de Justicia, menciona relaciones extramatrimoniales de Gates.

En el mensaje, que al parecer no llegó a enviarse, el delincuente sexual se jactaba de haber ayudado a “Bill” a conseguir medicamentos para “remediar las consecuencias de haber tenido relaciones sexuales con chicas rusas”.

Gates reconoció en la asamblea dos aventuras, pero negó cualquier relación con víctimas de Epstein.

Tags
Breaking NewsBill GatesJeffrey EpsteinCongreso de Estados UnidosMicrosoftDepartamento de Justicia de Estados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
AFP
Agence France-Presse (AFP) es una de las principales agencias de noticias del mundo. Con sede en París y oficinas en más de 150 países, ofrece cobertura precisa, imparcial y en tiempo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 7 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: