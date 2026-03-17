Bank of America llega a un acuerdo preliminar en demanda colectiva por caso Jeffrey Epstein

Bank of America ha llegado a un acuerdo provisional sobre una demanda en la que se afirma que ignoró transacciones financieras sospechosas relacionadas con Jeffrey Epstein mientras abusaba sexualmente de cientos de niñas y mujeres.

El acuerdo propuesto se dio a conocer el lunes en unos documentos presentados ante un tribunal federal de Manhattan, el mismo día en que estaba previsto que el multimillonario financiero Leon Black compareciera en el juicio. No se revelaron las condiciones. El banco declinó hacer comentarios a través de un portavoz.

Aunque no es un acusado, Sigrid McCawley, abogada de las víctimas de Epstein, describió recientemente a Black como un “testigo crítico” en el caso.

Durante una vista celebrada la semana pasada, un abogado de Black convenció al juez Jed S. Rakoff para que aplazara 10 días la declaración de Black alegando que las partes estaban a punto de llegar a un acuerdo. El abogado, Michael Carlinsky, no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios el martes.

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En un comunicado, McCawley rindió homenaje a las “voces valientes e intrépidas” de las víctimas de Epstein, afirmando que su “camino hacia la justicia” ha sido largo y difícil, pero que el acuerdo con Bank of America “es un paso más en el camino hacia la tan merecida justicia”.

La demanda de octubre acusaba al banco de ignorar los $170 millones que Black pagó de una cuenta de Bank of America a Epstein supuestamente por “asesoramiento fiscal y de planificación patrimonial.”

Dijo que el banco hizo caso omiso de “numerosas señales de alarma” de operaciones financieras indebidas, y “fue mucho más allá de lo que un banco no cómplice habría hecho y, en cambio, ayudó a Epstein a establecer la estructura financiera necesaria para operar su empresa de tráfico sexual”.

La demanda, presentada en nombre de una mujer identificada en los documentos judiciales sólo como Jane Doe y “todos los demás en situación similar”, dijo que la mujer estaba viviendo en Rusia cuando conoció a Epstein en 2011 y fue “coaccionada a una vida de culto”.

Decía que fue pagada por Epstein a través de una cuenta del Bank of America mientras era controlada “financiera, emocional y psicológicamente” por Epstein desde 2011 hasta 2019 mientras abusaba sexualmente de ella en al menos 100 ocasiones, incluyendo violarla y obligarla a involucrarse sexualmente con otras mujeres para su gratificación sexual.

“¡Cállate, cerda!”: Trump manda a callar a reportera El presidente se molestó en el Air Force One cuando le preguntaron sobre emails enviados por el convicto ofensor sexual, Jeffrey Epstein.

En la demanda se alegaba que Epstein le pagaba el alquiler y los ingresos de un trabajo falso a través de una cuenta del Bank of America, y mantenía su estatus de inmigrante “sobre su cabeza, hasta su huida definitiva cuando Jeffrey Epstein murió”.

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Epstein murió en una cárcel federal en agosto de 2019 mientras esperaba el juicio por cargos de tráfico sexual. Su muerte fue declarada suicidio. Era conocido por sus conexiones con hombres ricos y poderosos, y la demanda dice que lo usó en su beneficio en sus ataques a las mujeres.

La reciente publicación por parte del Departamento de Justicia de millones de páginas de documentos procedentes de investigaciones policiales sobre Epstein muestra que éste mantuvo contactos regulares con directores ejecutivos, periodistas, científicos y destacados políticos mucho después de su condena en 2008 en un tribunal estatal de Florida por delitos sexuales.

Una revisión de los documentos realizada por The Associated Press y otras organizaciones de noticias mostró que el nombre de Black aparecía 8.200 veces, aunque es probable que esa cifra incluya algunos registros duplicados.

En marzo de 2021, Black dimitió como Consejero Delegado de Apollo Global Management, diciendo que quería centrarse en su familia, su salud y “muchos otros intereses”.

Un comité del consejo de administración de la empresa había emitido un informe dos meses antes en el que concluía que Epstein había asesorado personalmente a Black sobre planificación patrimonial, cuestiones fiscales, donaciones benéficas y gestión de su “oficina familiar”, pero no prestó ningún servicio a Apollo ni invirtió en ningún fondo de Apollo.

El informe también decía que la revisión -que Black solicitó- no encontró “ninguna prueba” de que estuviera implicado en las supuestas actividades delictivas de Epstein “de ninguna manera” ni “en ningún momento”.

En un comunicado emitido el martes, el senador demócrata por Oregón Ron Wyden, que forma parte de la Comisión de Finanzas del Senado, afirmó que la decisión del banco de llegar a un acuerdo era un “paso hacia la justicia y una reivindicación de la investigación de mi equipo sobre cómo los principales bancos de Wall Street permitieron los delitos de Epstein”.

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