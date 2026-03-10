Opinión
Fiscales de Nuevo México registran el rancho Zorro que pertenecía a Jeffrey Epstein

El caso inicial del estado se cerró en 2019 a petición de fiscales federales en Nueva York

10 de marzo de 2026 - 10:47 PM

El rancho Zorro de Jeffrey Epstein, visto el 8 de julio de 2019 en Stanley, Nuevo México. (The Associated Press)
Por The Associated Press
Investigadores estatales comenzaron a registrar el lunes un rancho en Nuevo México donde el financista y delincuente sexual Jeffrey Epstein solía recibir a invitados, en medio de acusaciones de que la propiedad pudo haberse utilizado para abuso sexual y trata sexual de mujeres jóvenes.

La fiscalía general estatal anunció que el registro se realizaba con la cooperación de los actuales propietarios del rancho.

El fiscal general del estado, Raúl Torrez, reabrió el mes pasado una investigación sobre el rancho. El caso inicial de Nuevo México se cerró en 2019 a petición de fiscales federales en Nueva York, y los fiscales estatales sostienen ahora que “las revelaciones descritas en los archivos del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), que anteriormente estaban bajo sello, ameritan un examen más a fondo”.

Epstein compró el extenso rancho Zorro en Stanley, Nuevo México, a unas 30 millas al sur de Santa Fe, en 1993, al exgobernador demócrata Bruce King, y construyó una mansión en la cima de una colina con una pista de aterrizaje privada.

La propiedad fue vendida por la sucesión de Epstein en 2023 a la familia de Don Huffines, un candidato a contralor estatal en Texas que ganó la primaria republicana la semana pasada.

“El Departamento de Justicia de Nuevo México agradece la cooperación de los actuales dueños de la propiedad”, dijo la agencia en un comunicado. Los fiscales “seguirán manteniendo al público debidamente informado, apoyarán a las víctimas y seguirán los hechos adondequiera que conduzcan”.

Además, legisladores estatales de Nuevo México han establecido una nueva comisión para indagar actividades pasadas en el rancho.

Epstein se suicidó en 2019 en una cárcel de Manhattan mientras esperaba juicio por cargos de haber abusado sexualmente y traficado a decenas de niñas.

Epstein nunca enfrentó cargos en Nuevo México, pero la fiscalía general del estado confirmó en 2019 que había entrevistado a posibles víctimas que visitaron el rancho de Epstein.

