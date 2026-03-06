Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasGobierno
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Departamento de Justicia publica archivos desaparecidos de Jeffrey Epstein

Contienen afirmaciones no corroboradas que implican al presidente Donald Trump

6 de marzo de 2026 - 8:07 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El FBI entrevistó a la acusadora en cuatro ocasiones para evaluar su versión de los hechos, pero en los archivos hechos públicos sólo se incluyó un resumen de una de esas entrevistas. (Jon Elswick)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington- El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, en inglés) publicó el jueves archivos adicionales de Jeffrey Epstein que involucran acusaciones no corroboradas hechas por una mujer contra el presidente Donald Trump que el departamento dijo que habían sido retenidas por error durante una revisión anterior.

RELACIONADAS

El DOJ dijo la semana pasada que estaba trabajando para determinar si se retuvo indebidamente algún registro después de que varias organizaciones de noticias informaran de que el tramo masivo de registros que se había hecho público no incluía algunos archivos que documentaban una serie de entrevistas realizadas en 2019 con una mujer que hizo una acusación contra Trump.

El FBI entrevistó a la acusadora en cuatro ocasiones para evaluar su versión de los hechos, pero en los archivos hechos públicos sólo se incluyó un resumen de una de esas entrevistas.

El jueves, el departamento dijo que esos archivos habían sido “incorrectamente codificados como duplicados”, y por lo tanto inadvertidamente no fueron publicados junto con otros documentos de investigación relacionados con el financiero caído en desgracia, que se suicidó mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual en 2019.

“Como hemos hecho sistemáticamente, si algún miembro del público informaba de problemas con la información de la biblioteca, el Departamento la revisaría, haría las correcciones oportunas y volvería a publicarla en línea”, dijo el DOJ en un post en X.

Trump ha negado sistemáticamente cualquier delito relacionado con Epstein. El DOJ señaló en enero que algunos de los documentos contienen “afirmaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump que fueron presentadas al FBI justo antes de las elecciones de 2020.”

Jeffrey Epstein, a la derecha, con Richard Branson, un empresario multimillonario británico, popular por ser el propietario de las más de 360 empresas que forman Virgin Group.​Jeffrey Epstein sostiene un cheque enorme con la firma de Donald Trump. Fotografía que muestra el cuello de una mujer con una cita de 'Lolita', la novela de Vladímir Nabokov.
1 / 62 | Poder, secretos y polémica: un vistazo a los archivos inéditos de Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein, a la derecha, con Richard Branson, un empresario multimillonario británico, popular por ser el propietario de las más de 360 empresas que forman Virgin Group.​ - The Associated Press

Las nuevas revelaciones se producen en un momento en que la fiscal general Pam Bondi se enfrenta a una continua confusión sobre la gestión del DOJ de los archivos publicados en virtud de una ley aprobada por el Congreso tras meses de presión pública y política. Cinco republicanos del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes se unieron a los demócratas en la votación del miércoles para citar a Bondi, exigiendo que responda a preguntas bajo juramento en una señal de la creciente frustración entre los miembros del propio partido del presidente.

La administración Trump se ha enfrentado a constantes dolores de cabeza políticos desde que comenzó el despliegue de los archivos en diciembre, con críticos acusando al departamento de ocultar ciertos documentos o de redactar archivos en exceso, o en algunos casos, no redactar lo suficiente. En algunos casos, el departamento publicó inadvertidamente fotos de desnudos que mostraban los rostros de víctimas potenciales, así como nombres, direcciones de correo electrónico y otra información de identificación que no estaba redactada o no estaba totalmente oscurecida.

Los funcionarios del DOJ han defendido su gestión de los expedientes, afirmando que se esforzaron por publicarlos lo más rápidamente posible de acuerdo con la ley, protegiendo al mismo tiempo a las víctimas. Los funcionarios del Departamento han dicho que los errores eran inevitables dado el volumen del material, el número de abogados que consultaron los expedientes y la rapidez con la que tuvo que publicarlos.

El DOJ ha dicho que tiene derecho a retener los archivos que exponían a posibles víctimas de abusos, que eran duplicados o estaban protegidos por privilegios legales, o que estaban relacionados con una investigación criminal en curso.

Algunos de los nuevos registros publicados el jueves pertenecían a una mujer que se puso en contacto con el FBI poco después de la detención de Epstein en 2019 y afirmó que un hombre llamado “Jeff” que vivía en Hilton Head, Carolina del Sur, la había violado allí en la década de 1980, cuando ella tenía alrededor de 13 años. La mujer dijo a los agentes que no conocía la identidad del hombre en ese momento, pero décadas más tarde concluyó que era Jeffrey Epstein cuando una amiga le envió por mensaje de texto su foto de una noticia.

“¡Cállate, cerda!”: Trump manda a callar a reportera

“¡Cállate, cerda!”: Trump manda a callar a reportera

El presidente se molestó en el Air Force One cuando le preguntaron sobre emails enviados por el convicto ofensor sexual, Jeffrey Epstein.

En una entrevista posterior, un mes más tarde, la mujer añadió otras muchas afirmaciones, como que Epstein había planeado enviar a su madre a prisión, la había golpeado, había organizado encuentros sexuales con otros hombres y una vez la llevó en avión a Nueva Jersey o Nueva York, donde afirmó haber mordido a Donald Trump después de que éste intentara agredirla sexualmente.

Los agentes hablaron con la mujer dos veces más, y en un momento dado le pidieron que diera más detalles sobre sus supuestas interacciones con Trump, pero informaron de que se negó a responder a preguntas adicionales y rompió el contacto. No hay indicios de que Epstein viviera nunca en Carolina del Sur y no estaba claro si Trump y Epstein se conocían durante el periodo de tiempo en cuestión.

Tags
Breaking NewsDepartamento de Justicia de Estados UnidosJeffrey EpsteinDonald TrumpFBITráfico sexualTrata humana
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 5 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: