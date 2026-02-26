Opinión
Foto filtrada altera la sesión del Congreso en la que declaró Hillary Clinton sobre Jeffrey Epstein

La audiencia fue pausada temporalmente ante una imagen que habría tomado la republicana Lauren Boebert

26 de febrero de 2026 - 4:20 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La exsecretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, habla durante la Iniciativa Global Clinton. (Andres Kudacki)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La comparecencia de la exsecretaria de Estado y ex primera dama de Estados Unidos, Hillary Clinton, sobre el delincuente sexual Jeffrey Epstein ante un comité del Congreso fue pausada este jueves temporalmente después de que se filtrara una fotografía de la sesión, supuestamente tomada por la republicana Lauren Boebert.

El portavoz de Clinton, Nick Merrill, dijo a la prensa a las puertas del edificio de Chappaqua (Nueva York) donde se celebraba la sesión a puerta cerrada que esta había sido “pausada brevemente mientras se estudiaba de dónde venía la foto y por qué, posiblemente, miembros del Congreso están violando las normas de la Cámara de Representantes”.

“La audiencia ha pasado a ser ‘off the record’ por un momento porque parece que hubo algunas fotografías compartidas en las redes sociales, lo que va contra las normas de la cámara que se leyeron al principio de la reunión”, abundó el asesor en una breve declaración.

La pausa, de una media hora, se produjo después de que el ‘influencer’ conservador Benny Johnson compartiera en X una foto de Clinton en la sala, señalando que la política “no luce feliz” y atribuyendo el documento a la congresista republicana por Colorado Lauren Boebert.

“La primera imagen de Hillary Clinton testificando bajo juramento sobre Jeffrey Epstein al Comité de Supervisión republicano. Es la primera vez que Hillary ha tenido que responder preguntas reales sobre Epstein”, indicó el comentarista en el texto.

Posteriormente, Johnson expresó descontento con la pausa al afirmar que la sesión está siendo filmada, que la expolítica “quería que se hiciera en directo en televisión” y que será “publicada pronto”, y cuestionó si Clinton “intenta evadir responder preguntas sobre Epstein por una foto”.

Clinton, que pidió una audiencia pública, algo a lo que se opusieron los republicanos, reclamó que la prensa pueda acceder a la sesión argumentando que un miembro del Congreso ya está filtrando información a los periodistas, según The New York Times.

En paralelo, el demócrata Robert Garcia, miembro de más alto rango de su partido en el comité, también pidió dar acceso de los periodistas cuando se reanude la sesión o en futuras sesiones señalando que se ha filtrado una segunda fotografía, indica el Times, que cita fuentes anónimas.

Hillary ClintonBill ClintonCongresoEstados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
¿Quiénes somos?

