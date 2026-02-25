Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Los Clinton declararán este jueves y viernes por la investigación del caso de Jeffrey Epstein

Comparecerán por circuito cerrado desde su residencia de Chappaqua, en Nueva York, en lugar del Capitolio

25 de febrero de 2026 - 5:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los Clinton declararán a través de circuito cerrado desde su residencia de Chappaqua, en Nueva York, en lugar del Capitolio, en Washington. (Jacquelyn Martin)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington- El expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, y su esposa, la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, declarán este jueves y viernes frente a un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos como parte de la investigación del caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein.

RELACIONADAS

Los Clinton declararán a través de circuito cerrado desde su residencia de Chappaqua, en Nueva York, en lugar del Capitolio, en Washington.

La primera en intervenir será Hillary Clinton, el jueves, y Bill Clinton lo hará el viernes, convirtiéndose en el primer expresidente obligado a testificar en una investigación del Congreso.

La expareja presidencial fue citada por el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara Baja, el republicano James Comer, para que ambos explicaran sus vínculos con el pederasta, fallecido en prisión en 2019.

Las declaraciones de los dos demócratas serán grabadas y se espera que las imágenes se hagan públicas más tarde.

Bill Clinton tendrá que responder por haber admitido volar en el avión privado de Epstein varias veces. Hillary niega haber conocido a Epstein, pero reconoce haber coincidido en varias ocasiones con Ghislaine Maxwell, cómplice del magnate condenada a 20 años de prisión.

Jeffrey Epstein conversa con Steve Bannon, un estratega político de extrema derecha​ estadounidense, exbanquero de inversiones y expresidente del medio ultraconservador Breitbart News.Jeffrey Epstein, a la izquierda, con su abogado, Alan Dershowitz.En la imagen, proporcionada por el Registro de Delincuentes Sexuales del Estado de Nueva York, aparece Jeffrey Epstein.
1 / 16 | Las nuevas fotos del caso Epstein: el material que los congresistas demócratas sacaron a la luz. Jeffrey Epstein conversa con Steve Bannon, un estratega político de extrema derecha​ estadounidense, exbanquero de inversiones y expresidente del medio ultraconservador Breitbart News. - Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes vía AP

Aunque los Clinton se negaron en principio a testificar ante el Congreso, la amenaza de ser acusados de desacato llevó a la expareja presidencial a aceptar la comparecencia para explicar sus relaciones con Epstein.

Consideraban que su citación forma parte de una estrategia de los republicanos para desviar la atención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien también tuvo relación con Epstein.

Finalmente aceptaron la comparecencia e incluso Hillary Clinton llegó a retar a los republicanos a que la emitieran en directo.

Se ha generado una enorme expectación por conocer los detalles que aporte la expareja presidencial, ya que, en las últimas declaraciones de Hillary Clinton, el pasado 17 de febrero en una entrevista en la BBC, acusó al Gobierno de Trump de encubrir a Epstein.

Tags
Breaking NewsBill ClintonHillary ClintonCongreso de Estados UnidosJeffrey EpsteinGhislaine MaxwellTráfico sexualAbuso sexual contra menores
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 25 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: