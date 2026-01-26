Opinión
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Bill Clinton rechaza las “horribles” escenas de Minneapolis y advierte de su trascendencia

El expresidente criticó a la administración de Donald Trump por mentir a la ciudadanía

26 de enero de 2026 - 9:44 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
"Si regalamos nuestras libertades después de 250 años, puede que nunca las recuperemos”, dijo Clinton. (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El expresidente estadounidense Bill Clinton censuró las “horribles” escenas que los agentes de inmigración están protagonizando en Mineápolis, criticó las mentiras que se están vertiendo desde la administración de Donald Trump y llamó a la ciudadanía a ser conscientes de la gravedad y la trascendencia del momento.

“A lo largo de la vida, solo tenemos algunos momentos en los que las decisiones que tomamos y las acciones que llevamos a cabo dan forma a nuestra historia en los años siguientes. Este es uno de ellos. Si regalamos nuestras libertades después de 250 años, puede que nunca las recuperemos”, dijo Clinton en su cuenta de X después de que un ciudadano de Minneapolis, en el estado de Minnesota, muriera el sábado a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

En una declaración publicada en la red social, el expresidente (1993-2001) rechazó las escenas “horribles” que se registran desde hace algunas semanas en Minneapolis y otros lugares de Estados Unidos en el marco de los operativos a gran escala ordenados por el gobierno de Trump para arrestar a migrantes.

“Personas, incluidos niños, han sido arrebatados de sus casas, sus lugares de trabajo y de las calles por agentes federales enmascarados. Manifestantes pacíficos y ciudadanos ejerciendo su derecho constitucional a observar y documentar la aplicación de la ley han sido arrestados, gaseados y, en casos más extremos, como los de Renee Good y Alex Pretti, disparados y asesinados”, agregó Clinton.

Y subrayó el expresidene demócrata que todo ello es “inaceptable” y debería ser “evitado”, y criticó que, por si no fuera poco, las autoridades de la administración de Trump mienten a la ciudadanía.

“Nos dicen no creer lo que hemos visto con nuestros propios ojos”, y utilizan tácticas “agresivas”, como “impedir” que las autoridades locales investiguen esos sucesos", abundó Clinton, llamando a todos aquellos que creen en la democracia americana a resistir, expresarse y demostrar que la nación todavía pertenece a las personas.

Agentes federales de inmigración desplegaron gas pimienta contra observadores en Minneapolis tras un tiroteo registrado el 24 de enero de 2026 en el que un hombre de 37 años falleció.La persona fue baleada en medio de la ofensiva migratoria de la administración del presidente Donald Trump, dijo el gobernador de Minnesota, Tim Walz.Alex Pretti fue descrito por amigos y familiares como una persona humana, preocupada por la situación de su país, y en total desacuerdo con la manera en que los agentes federales de inmigracón se conducen en la ciudad.
1 / 34 | Tiroteo mortal en Minneapolis: fallece hombre baleado por agentes federales durante redada migratoria. Agentes federales de inmigración desplegaron gas pimienta contra observadores en Minneapolis tras un tiroteo registrado el 24 de enero de 2026 en el que un hombre de 37 años falleció. - Abbie Parr
