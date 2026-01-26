Donald Trump culpa a los demócratas del “caos” tras tiroteo mortal en Minneapolis

Washington - El tiroteo mortal de un manifestante en Minneapolis por un agente federal de inmigración desató un feroz debate nacional y llevó a algunos correligionarios republicanos a cuestionar la mano dura del presidente Donald Trump contra la inmigración, pero el mandatario siguió culpando el domingo por la noche a funcionarios demócratas.

Tras permanecer relativamente tranquilo el domingo, el presidente republicano afirmó en dos largas publicaciones en las redes sociales que los demócratas habían animado a la gente a obstruir las operaciones de las fuerzas del orden. También pidió a los funcionarios de Minnesota que colaboraran con los agentes de inmigración y “entregaran” a las personas que se encontraban ilegalmente en Estados Unidos.

“Trágicamente, dos ciudadanos estadounidenses han perdido la vida como resultado de este caos provocado por los demócratas”, escribió Trump en su red social Truth.

La negativa de Trump a dar marcha atrás en su promesa de llevar a cabo el mayor programa de deportaciones de la historia y el aumento de agentes de inmigración a ciudades fuertemente demócratas se produjo cuando más republicanos comenzaron a pedir una investigación más profunda y a expresar su malestar con algunas de las tácticas de la administración.

Trump también dijo a The Wall Street Journal en una entrevista el domingo que su administración estaba “revisando todo”, pero se negó a decir si el oficial que disparó a Alex Pretti, de 37 años, actuó apropiadamente.

“Estamos mirando, estamos revisando todo y saldremos con una determinación”, dijo Trump.

La Casa Blanca no respondió a preguntas sobre si Trump vio los vídeos del tiroteo en Minnesota, que parecen contradecir el relato de lo sucedido por parte de miembros de su gobierno, o si planeaba hablar con el gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz, que había apelado al presidente para que ayudara a llevar la calma a la ciudad.

En cambio, Trump dijo el domingo por la noche que pediría al Congreso que aprobara una ley que prohibiera las llamadas ciudades santuario. Su administración ha tratado de aplicar la etiqueta a las comunidades en función de su cooperación con los esfuerzos federales de aplicación de la ley de inmigración, entre otros factores.

Su exigencia de que los legisladores actúen se produce incluso cuando la indignación por el tiroteo ha planteado la posibilidad de un cierre parcial del gobierno en una semana debido a un punto muerto sobre la financiación adicional para la aplicación de la ley de inmigración.

La reacción inicial de Trump al tiroteo de Pretti se produjo horas después de que tuviera lugar el sábado. En un post en su red social Truth, cuestionó por qué Pretti tenía un arma de fuego y acusó a Walz y al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, de incitar a la “Insurrección, con su pomposa, peligrosa y arrogante retórica”.

Pero durante todo el fin de semana, Trump, que rara vez deja pasar un momento importante sin hacer comentarios, no hizo ninguna aparición pública ni expresó su consternación por la muerte de Pretti.

En su lugar, publicó en Internet una queja sobre Canadá y los esfuerzos para impedir que construyera un amplio salón de baile en la Casa Blanca, calificando una demanda para bloquear su construcción de “devastadora para la Casa Blanca, nuestro país y todos los afectados.”

También publicó mensajes elogiando a las tropas del Reino Unido, después de que sus comentarios sobre ellas a principios de semana fueran ampliamente interpretados como un grave insulto, y elogiando a los invitados que aparecían en Fox News Channel.

Cuando finalmente volvió a intervenir el domingo por la noche, mientras arreciaban las críticas, Trump se mostró impávido.

Pidió a Walz y a Frey, también demócrata, que entregaran para su deportación a cualquier persona que se encontrara ilegalmente en el país y estuviera recluida en prisiones estatales o cárceles locales, junto con cualquier persona que tuviera una orden de detención o antecedentes penales.

En sus comentarios a The Wall Street Journal, Trump criticó a Pretti por llevar un arma.

“No me gusta ningún tiroteo. No me gusta”, dijo Trump. “Pero no me gusta cuando alguien va a una protesta y tiene una pistola muy potente, completamente cargada y con dos cargadores cargados de balas también. Eso tampoco juega bien”.

Dijo que los agentes de inmigración abandonarán Minneapolis “en algún momento”, pero no ofreció un plazo.

Los miembros de su gobierno, por su parte, se apresuraron a decir que el tiroteo, el segundo asesinato de un ciudadano estadounidense en Minneapolis a manos de agentes de inmigración en las últimas semanas, fue un caso de un hombre armado que provocó la violencia.

El subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, dijo en un post en las redes sociales, sin ofrecer ninguna prueba, que Pretti era “un asesino” que “intentó asesinar a agentes federales.”

