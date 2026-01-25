Opinión
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Carta del Gobierno Trump pidiendo listas de votantes en Minnesota enfurece a los demócratas

Una carta de Pam Bondi exige además entregar todos los datos del estado sobre los programas de asistencia federal

25 de enero de 2026 - 5:52 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las redadas a gran escala en Mineápolis fueron ordenadas por el Gobierno de Trump a principios de enero, cuando el documental de un ‘youtuber’ conservador puso de nuevo en el foco casos de fondos federales malversados por guarderías gestionadas por miembros de la comunidad somalí. (Alex Brandon)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Una carta enviada por la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, exigiendo a las autoridades de Minnesota que entregue sus listas de votantes para “poner fin al caos” tras la muerte de un hombre a manos de agentes federales de inmigración en ese estado ha deparado este domingo duras críticas por parte de políticos demócratas.

RELACIONADAS

El senador por Arizona Rubén Gallego criticó hoy en X la misiva y consideró, al igual que otros compañeros de partido, que el Gobierno del presidente Donald Trump está tratando de alterar los censos con la vista puesta en las legislativas de medio mandato que se celebran en noviembre.

“Pam Bondi envió una carta a las autoridades de Minnesota diciendo: entreguen los registros de votantes o el ICE (siglas en inglés de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) no cederá. Eso es una extorsión. Están usando el miedo para obtener información sobre los votantes. En EE.UU., no se puede recurrir a la intimidación para interferir en nuestras elecciones”, escribió Gallego.

Chris Murphy, senador demócrata por Connecticut, dijo también en X que la carta, que sugiere que las redadas a gran escala con migrantes en Minesota terminarán si el estado cumple con la exigencias de Bondi, demuestra que la operación lanzada por el Gobierno Trump contra Minéapolis en las últimas semanas “nunca ha tenido que ver con la seguridad ni con la inmigración”.

“Es un pretexto para que Trump manipule las elecciones en los estados clave”, afirma Murphy.

La carta enviada ayer por Bondi exige también compartir todos los datos de Minesota sobre los programas de asistencia federal, como el sanitario Medicaid o los del Servicio de Alimentos y Nutrición, y rescindir las políticas de las ciudades santuario, aquellas que, como Saint Paul y Mineápolis (las mayores del estado), limitan la cooperación en inmigración con Washington.

Manifestantes corean y golpean cubos de basura mientras permanecen detrás de una barricada improvisada durante una protesta en respuesta a la muerte de Alex Pretti, de 37 años, abatido mortalmente por un agente de la Patrulla Fronteriza, el sábado.La familia identificó al hombre asesinado como Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos de 37 años que protestaba contra las redadas migratorias del presidente Donald Trump en su ciudad. La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo durante una conferencia de prensa que Pretti había aparecido para "impedir una operación de aplicación de la ley."
1 / 21 | Tristeza e indignación en Minneapolis: exigen justicia tras la muerte de Alex Pretti. Manifestantes corean y golpean cubos de basura mientras permanecen detrás de una barricada improvisada durante una protesta en respuesta a la muerte de Alex Pretti, de 37 años, abatido mortalmente por un agente de la Patrulla Fronteriza, el sábado. - Adam Gray

Las redadas a gran escala en Mineápolis fueron ordenadas por el Gobierno de Trump a principios de enero, cuando el documental de un ‘youtuber’ conservador puso de nuevo en el foco casos de fondos federales malversados por guarderías gestionadas por miembros de la comunidad somalí.

El propio Trump ha cargado e insultado directamente tanto a Somalia como a la comunidad somalí, pero también ha asegurado que considera que existió un fraude electoral en Minesota, donde perdió en las presidenciales de 2016, 2020 y 2024.

En el marco de las redadas en Mineápolis, agentes de inmigración abatieron ayer a tiros a Alex Pretti, enfermero de 37 años, en lo que supone el segundo incidente de este tipo en menos de tres semanas en Mineápolis, donde el pasado 7 de enero una mujer, Renee Good, murió a causa de los disparos de un funcionario del ICE.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
