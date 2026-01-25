Arrestan a un hombre sospechoso de la agresión contra congresista demócrata en festival de cine

Un hombre fue arrestado la noche del viernes en una fiesta durante el Festival de Cine de Sundance en Park City, Utah, por presuntamente agredir a un congresista de Florida.

El representante demócrata Maxwell Frost escribió el sábado en X que fue golpeado en el rostro por un hombre que le dijo que el presidente Donald Trump iba a deportarlo. El altercado ocurrió en una fiesta privada organizada por la agencia de talentos CAA en la destilería High West, un lugar popular para eventos relacionados con el festival.

“Se le escuchó gritando comentarios racistas mientras huía tambaleándose, aparentemente ebrio”, escribió Frost. “El individuo fue arrestado y yo estoy bien”.

Frost, el primer miembro de la Generación Z en el Congreso, agradeció a la seguridad del lugar y al Departamento de Policía de Park City por su ayuda. Un representante del Departamento de Policía de Park City dijo que los agentes llegaron al lugar poco después de la medianoche.

Christian Joel Young, de 28 años, fue arrestado por allanamiento agravado, agresión a un funcionario electo y agresión, y fue trasladado a la cárcel del condado de Summit, según los registros judiciales.

Young también está acusado de agarrar a una mujer por el hombro. Según la declaración jurada de la policía, al parecer irrumpió en la fiesta saltando una valla y tenía un pase del Festival de Cine de Sundance que no había sido emitido a su nombre.

Los representantes del Festival de Cine de Sundance emitieron un comunicado en el que dijeron que “condenan enérgicamente” la agresión, señalando que, aunque ocurrió en un evento no afiliado, ese comportamiento “va en contra de nuestros valores de mantener un ambiente acogedor e inspirador para todos nuestros asistentes”.

“La seguridad de los asistentes a nuestro festival es siempre nuestra principal preocupación, y nuestros pensamientos están con el congresista Frost y su continuo bienestar”, señala el comunicado. “Alentamos a cualquier persona con información adicional sobre este asunto a que se comunique con el Departamento de Policía de Park City”.

El juez del condado Richard Mrazik ordenó que Young permaneciera detenido sin derecho a fianza, al considerar que representaría “un peligro sustancial para cualquier otra persona o para la comunidad, o que probablemente huiría de la jurisdicción del tribunal si fuera liberado bajo fianza”. Según los registros judiciales, Young tiene una condena previa por un delito menor.

El líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, escribió en X que estaba horrorizado por el ataque y que “el perpetrador debe ser procesado con todo el rigor de la ley”.

“El odio y la violencia política no tienen cabida en nuestro país”, añadió Jeffries.