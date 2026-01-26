“El Discombobulador”: el arma secreta que Donald Trump dice utilizaron en la captura de Nicolás Maduro

El presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos usó un arma secreta que llamó “El Discombobulador” para inhabilitar equipos venezolanos cuando Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro. Trump también renovó su amenaza de llevar a cabo ataques militares en tierra contra los cárteles de la droga, incluso en México.

Trump hizo estos comentarios en una entrevista concedida el viernes al New York Post.

El presidente republicano comentaba las informaciones según las cuales Estados Unidos disponía de un arma de energía pulsada y dijo: “El Discombobulador. No se me permite hablar de ello”.

Dijo que el arma hizo que los equipos venezolanos “no funcionaran”.

“Nunca consiguieron lanzar sus cohetes. Tenían cohetes rusos y chinos, y nunca consiguieron lanzar ninguno”, dijo Trump en la entrevista. “Llegamos, pulsaron botones y nada funcionó. Lo tenían todo preparado para nosotros”.

1 / 20 | Pasa la noche en prisión: así fue trasladado Nicolás Maduro a una cárcel en Nueva York. Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flires, fueron capturados durante la noche del sábado en su hogar, situado en una base militar. Estos llegaron en avión, el sábado en la tarde, a la base aérea Stewart en Newburgh, Nueva York. - Noah K. Murray 1 / 20 Pasa la noche en prisión: así fue trasladado Nicolás Maduro a una cárcel en Nueva York Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flires, fueron capturados durante la noche del sábado en su hogar, situado en una base militar. Estos llegaron en avión, el sábado en la tarde, a la base aérea Stewart en Newburgh, Nueva York. Noah K. Murray Compartir

Trump había dicho previamente al describir la incursión en el complejo de Maduro que Estados Unidos había apagado “casi todas las luces en Caracas”, pero no detalló cómo lo lograron.

El presidente también indicó que Estados Unidos continuará con su campaña de ataques militares y que podría ampliarla de Sudamérica a Norteamérica, ya que la administración intenta atacar a los cárteles de la droga.

“Conocemos sus rutas. Sabemos todo sobre ellos. Conocemos sus hogares. Sabemos todo sobre ellos”, dijo Trump. “Vamos a golpear a los cárteles”.

Cuando se le preguntó si las huelgas podrían ocurrir en América Central o México, Trump dijo: “Podría ser en cualquier parte”.

Estados Unidos llevó a cabo el viernes un ataque contra una supuesta embarcación de narcotráfico en el océano Pacífico oriental, la primera acción de este tipo desde la captura de Maduro.

Se trata de al menos 36 ataques conocidos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental desde principios de septiembre, en los que han muerto al menos 117 personas.

Trump dijo que Estados Unidos ha retirado el petróleo a bordo de siete petroleros conectados con Venezuela que ha incautado, pero no quiso revelar dónde están ahora los barcos.

“No estoy autorizado a decírselo”, dijo Trump. “Pero pongámoslo así, ellos no tienen petróleo. Nosotros nos quedamos con el petróleo”.

Durante la entrevista, el presidente también dijo que aún estaba intentando averiguar dónde colgar el Premio Nobel de la Paz que le entregó a principios de mes la líder opositora venezolana María Corina Machado. El premio estaba apoyado en una estatua en el Despacho Oval.

Trump también dijo al periódico que el marco de un acuerdo de seguridad en el Ártico que alcanzó con el jefe de la OTAN, Mark Ruttte, daría a Estados Unidos la propiedad de la tierra donde se encuentran las bases estadounidenses.

“Tendremos todo lo que queramos”, dijo Trump. “Tenemos conversaciones interesantes en marcha”.

Gran parte del posible acuerdo sigue sin estar claro. Los líderes de Dinamarca y Groenlandia han dicho que la soberanía de la isla no era negociable y un portavoz de la OTAN dijo que Rutte, en sus conversaciones con Trump, no propuso ningún “compromiso con la soberanía.”