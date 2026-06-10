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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Cargos contra conductor por “hit and run” que cobró la vida de un peatón de 72 años en Canóvanas

El imputado quedó en libertad hasta la vista preliminar tras prestar la fianza de $150,000

10 de junio de 2026 - 8:46 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los cargos están relacionados con una orden de registro implementada en septiembre de 2014 en que encontraron a 17 trabajadores. (Archivo)
El accidente le ocasionó heridas de gravedad a Emilio Alberto Cruz Rosario, de 72 años, quien murió en el acto
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

La Fiscalía de Carolina formuló cargos este martes contra un hombre imputado de abandonar la escena de un accidente de tránsito en Canóvanas en el que murió un peatón de 72 años.

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La Policía informó que César Armando Méndez Torres enfrenta cargos por abandonar la escena de un accidente, en violación a la Ley 22 de Tránsito, y por destrucción de evidencia.

Según la investigación de la Uniformada, los hechos ocurrieron el 23 de septiembre de 2025, a las 4:00 de la madrugada, en la carretera PR-3, kilómetro 15.2, frente a la tienda Aliss en Canóvanas.

Las autoridades sostienen que Méndez Torres conducía un vehículo de motor cuando presuntamente impactó a Emilio Alberto Cruz Rosario, de 72 años, quien sufrió heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte en el acto.

Posteriormente, el imputado abandonó la escena sin prestarle ayuda a la víctima.

La prueba fue presentada ante la jueza Annette Santiago Díaz, del Tribunal de Carolina, quien encontró causa para arresto contra Méndez Torres y le señaló una fianza global de $150,000 que prestó mediante un fiador privado.

La vista preliminar fue pautada para el 18 de junio.

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Hit and runPolicía de Puerto RicoCarolinaMuertesBreaking NewsTribunal de Carolina
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