“Era el pilar de la familia”: hermanos de motorista que murió atropellada en Toa Alta piden justicia

Mientras las autoridades continúan la pesquisa para esclarecer el atropello en el que murió la motorista Haleymarie Marrero Meléndez, sus hermanos la recordaron como una mujer entregada a su familia y exhortaron a cualquier persona que tenga información sobre el caso a comunicarse con la Policía.

“Hoy mi corazón está roto”, expresó Judith Marrero, hermana de la víctima, en un mensaje publicado en redes sociales.

Marrero describió a su hermana mayor de 42 años como “una de las personas más extraordinarias” que había conocido, y la recordó como una mujer responsable, fuerte, sabia y amorosa.

“Era capaz de ser mil cosas a la vez y aun así siempre sacar tiempo para su familia. Emprendedora, luchadora, ‘multitasking’, fuerte… pero sobre todo, profundamente bondadosa”, escribió.

La hermana de la víctima también destacó el rol que Marrero Meléndez ocupaba dentro de su núcleo familiar.

“Amaba a su familia con una intensidad que solo una mujer con alma de madre puede tener. Nos cuidaba, nos corregía, nos empujaba a ser mejores y nos mantenía en cintura con ese carácter fuerte que siempre admiré y que hoy extraño más que nunca”, agregó.

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Por su parte, Jonathan Marrero, hermano de la víctima, sostuvo en entrevista con Telenoticias (Telemundo) que su hermana era “el pilar de la familia”.

“Ella era la que nos apoyaba en todo momento, la que siempre hacía las actividades y mantenía la familia unida”, expresó.

Marrero también hizo un llamado a cualquier persona que tenga información sobre lo ocurrido a acudir a las autoridades.

“Esta persona, luego de que hizo los hechos, alegadamente dejó un carro abandonado. ¿Con quién se fue? ¿Dónde se fue? No es el único responsable, y la persona que sabe debe acudir a la ley y el orden”, planteó.

Tenía 42 años. (Captura de Facebook @Sidarma Liz Marrero Marrero )

Dueño del vehículo fue entrevistado

El propietario del vehículo presuntamente vinculado al fatal atropello ocurrido en Toa Alta compareció el lunes al Tribunal de Bayamón, donde fue entrevistado por fiscales como parte de la pesquisa en curso.

La comparecencia ocurrió horas después de que las autoridades localizaran un Buick Sedan de 1954 que, según la Uniformada, coincide con evidencia recopilada en la escena del choque, reportado la noche del domingo en la PR-828, avenida Los Palacios, frente a la urbanización Palacio del Monte.

Al momento del incidente, el capitán Elvis Zeno, director del Negociado de Tránsito de la Policía, indicó a El Nuevo Día que el automóvil tenía daños compatibles con el impacto.

“El vehículo lo tenemos. Es compatible con el impacto”, sostuvo Zeno, quien explicó que al auto le faltaba una pieza de uno de los focos, similar a la encontrada en la escena. “Y tiene partículas de sangre”, añadió.

Tras salir del tribunal, el dueño del vehículo no ofreció declaraciones a la prensa y se acogió a su derecho constitucional a no autoincriminarse.

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El hombre podría ser citado nuevamente mientras los investigadores intentan establecer quién manejaba el automóvil al momento del choque y bajo qué circunstancias ocurrió el incidente.

La Policía también investiga si el conductor abandonó la escena y si pudo haber estado bajo los efectos del alcohol.

Zeno advirtió que abandonar el lugar de un accidente fatal podría conllevar una pena de hasta 15 años de prisión.

Como parte de la pesquisa, las autoridades intentan determinar si la persona que conducía huyó para evitar ser intervenida mientras presuntamente se encontraba bajo los efectos de bebidas alcohólicas, luego de haber participado en una actividad del Municipio de Toa Alta antes del incidente.