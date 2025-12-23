Opinión
Estados Unidos

Donald Trump dice que “odia” que salgan imágenes de Bill Clinton con Epstein

El presidente aseguró que muchas personas eran amigos del convicto pederasta

23 de diciembre de 2025 - 8:11 PM

Trump buscó minimizar el impacto de los personajes que aparecen en los archivos publicados por su Administración el pasado viernes, diciendo que “todo el mundo era amigo de este tipo” en relación con Epstein, y reiteró que era una persona que “estaba en todas partes”. (Alex Brandon)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que “odia” que hayan salido fotografías del exmandatario demócrata Bill Clinton en los archivos desclasificados por el Departamento de Justicia del caso del pederasta Jeffrey Epstein, pero afirmó que eso fue lo que pidieron “los demócratas”.

“A mí me gusta Bill Clinton. Siempre me he llevado bien con él, he sido amable con él y él conmigo. Siempre nos hemos llevado bien y lo respeto. Odio ver que salgan fotos suyas, pero esto es lo que están pidiendo los demócratas y un par de malos republicanos”, declaró en una rueda de prensa en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.

Trump buscó minimizar el impacto de los personajes que aparecen en los archivos publicados por su Administración el pasado viernes, diciendo que “todo el mundo era amigo de este tipo” en relación con Epstein, y reiteró que era una persona que “estaba en todas partes”.

“El director de Harvard era su mejor amigo, Larry Summers, y Bill Clinton era amigo suyo. Todo el mundo estaba relacionado de alguna manera”, indicó Trump, quien también fue amigo del magnate financiero, quien se suicidó en prisión en 2019.

Jeffrey Epstein conversa con Steve Bannon, un estratega político de extrema derecha​ estadounidense, exbanquero de inversiones y expresidente del medio ultraconservador Breitbart News.Jeffrey Epstein, a la izquierda, con su abogado, Alan Dershowitz.En la imagen, proporcionada por el Registro de Delincuentes Sexuales del Estado de Nueva York, aparece Jeffrey Epstein.
1 / 16 | Las nuevas fotos del caso Epstein: el material que los congresistas demócratas sacaron a la luz. Jeffrey Epstein conversa con Steve Bannon, un estratega político de extrema derecha​ estadounidense, exbanquero de inversiones y expresidente del medio ultraconservador Breitbart News. - Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes vía AP

El Departamento de Justicia lanzó el viernes pasado un sitio web para consultar los documentos de la investigación de Epstein, tras la aprobación en el Congreso de una ley que obligaba al Gobierno a divulgar ese día toda la información no clasificada del caso.

No obstante, la Fiscalía reconoció que la publicación completa de los documentos sufrirá retrasos debido al gran volumen de datos y a la complejidad de la información, algo que han criticado las víctimas y el Partido Demócrata.

Entre los documentos que sí fueron publicados figuran fotografías de Clinton, incluida una en la que aparece dentro de un jacuzzi junto a una persona con el rostro censurado, imagen que funcionarios de la Casa Blanca compartieron con entusiasmo en redes sociales.

Clinton pidió este lunes a la Administración de Trump que publique inmediatamente todos los archivos en los que él aparezca, al sugerir que el Departamento de Justicia está recurriendo a “filtraciones selectivas” para dañar su imagen.

