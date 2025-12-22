Opinión
Estados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Demócratas quieren demandar al Gobierno por no divulgar todos los archivos de Jeffrey Epstein

Alegan que el Departamento de Justicia reveló solo una fracción de la información y que mucha estaba tachada

22 de diciembre de 2025 - 4:08 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Departamento de Justicia lanzó el viernes pasado un sitio web para consultar los documentos de la investigación de Epstein, después de que el Congreso aprobara una ley que obliga al Gobierno a divulgar toda la información no clasificada del caso. (J. Scott Applewhite)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, presentó este lunes una resolución que insta a la Cámara Alta a emprender acciones legales contra el Departamento de Justicia por no haber divulgado todos los documentos del caso del pederasta Jeffrey Epstein tal y como exigía la ley.

“El pueblo estadounidense merece total transparencia, y los demócratas del Senado utilizaremos todas las herramientas a nuestro alcance para garantizarla. No podemos permitir que esta administración oculte la verdad”, aseveró Schumer en un comunicado en redes sociales.

El Departamento de Justicia lanzó el viernes pasado un sitio web para consultar los documentos de la investigación de Epstein, después de que el Congreso aprobara una ley que obliga al Gobierno a divulgar toda la información no clasificada del caso.

No obstante, la fiscalía reconoció que habrá retrasos en la publicación completa de los documentos debido al gran volumen de datos y a la complejidad de la información.

Jeffrey Epstein conversa con Steve Bannon, un estratega político de extrema derecha​ estadounidense, exbanquero de inversiones y expresidente del medio ultraconservador Breitbart News.Jeffrey Epstein, a la izquierda, con su abogado, Alan Dershowitz.En la imagen, proporcionada por el Registro de Delincuentes Sexuales del Estado de Nueva York, aparece Jeffrey Epstein.
1 / 16 | Las nuevas fotos del caso Epstein: el material que los congresistas demócratas sacaron a la luz. Jeffrey Epstein conversa con Steve Bannon, un estratega político de extrema derecha​ estadounidense, exbanquero de inversiones y expresidente del medio ultraconservador Breitbart News. - Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes vía AP

“El público recibió solo una fracción de los archivos, y lo que se difundió estaba plagado de tachaduras anormales y excesivas, sin explicación alguna. Al mismo tiempo, se dejaron sin censurar las identidades de numerosas víctimas, lo que causó un daño real e inmediato”, denunció Schumer.

La polémica estalló este fin de semana al conocerse que el Departamento de Justicia retiró más de una docena de imágenes, incluidas fotografías del presidente Donald Trump, que posteriormente fueron reincorporadas al archivo.

Entre ellas figura una imagen del escritorio de Epstein en la que se aprecia un cajón con varias fotografías de Trump junto a mujeres en traje de baño.

Agencia EFE
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
