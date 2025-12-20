Claves para entender la más reciente publicación de los archivos de Jeffrey Epstein

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó el viernes miles de archivos relacionados con Jeffrey Epstein, una publicación largamente esperada por su potencial para revelar nuevos detalles sobre el difunto delincuente sexual y sus conexiones con gente poderosa.

Pero poco después de la publicación quedó claro que no cumpliría ni de lejos esas expectativas. La publicación parcial enfureció a los demócratas que acusaron a la administración Trump de tratar de ocultar información. El Departamento de Justicia dijo que seguiría publicando documentos en las próximas semanas.

La descarga de archivos -dominada por fotografías, pero que también incluye registros de llamadas, actas judiciales y otros documentos, muchos de ellos con redacciones- se produce después de que los políticos y el público lleven a cabo una campaña masiva en favor de la transparencia de las investigaciones del Gobierno sobre el acaudalado financiero.

El presidente Donald Trump, que fue amigo de Epstein durante años antes de que ambos tuvieran un desencuentro, intentó durante meses mantener los archivos sellados. Aunque no ha sido acusado de haber cometido ningún delito en relación con Epstein, ha argumentado que no hay nada que ver en los archivos y que el público debería centrarse en otros asuntos.

El 19 de noviembre, cediendo a la presión política de sus compañeros republicanos, firmó un proyecto de ley que ordenaba la publicación de la mayoría de los archivos del Departamento de Justicia sobre Epstein en un plazo de 30 días. La Casa Blanca dijo que la publicación de los archivos el viernes demuestra que la administración es la “más transparente de la historia.”

A continuación se exponen algunas conclusiones sobre la publicación inicial del expediente Epstein por parte del Departamento de Justicia:

Incluye miles de fotos, pero muchos menos archivos de los esperados.

La ley firmada por Trump el mes pasado fijaba el viernes como fecha límite para que el Departamento de Justicia hiciera públicos la mayoría de sus archivos sobre Epstein.

Antes de la publicación, el Fiscal General Adjunto Todd Blanche dijo a Fox News que esperaba que varios cientos de miles de archivos se publicaran el viernes, junto con varios cientos de miles más que se publicarán más tarde.

Pero el número de expedientes que realmente llegaron a la página web del Departamento de Justicia parecía ser una pequeña parte del número total previsto. Blanche reconoció en una carta al Congreso que la producción de archivos era incompleta. El Departamento dijo que esperaba completar la producción de documentos sobre Epstein a finales de año.

Entre los documentos hechos públicos hay alrededor de 4.000 archivos - en su mayoría fotografías - bajo un subconjunto que el Departamento de Justicia describió como “DOJ Disclosures.” La gran mayoría de las fotografías fueron tomadas por el FBI durante los registros de los domicilios de Epstein en Nueva York y las Islas Vírgenes estadounidenses.

También se incluyeron imágenes de sobres, carpetas y cajas que contenían material de investigación de varias investigaciones relacionadas con Epstein. Muchos registros están redactados y no se autoriza la divulgación de información que contenga datos de identificación personal de las víctimas, incluidos los materiales que muestran abusos sexuales y físicos.

Otros archivos divulgados por el Departamento de Justicia el viernes incluyen expedientes judiciales, registros públicos y revelaciones a comités de la Cámara de Representantes. Al menos parte de ese material ya ha circulado por el dominio público tras años de acciones judiciales e investigaciones.

Múltiples fotografías muestran al ex presidente Bill Clinton

Muchas de las fotos más comentadas de los archivos muestran al ex presidente demócrata. Clinton ha reconocido que viajó en el jet privado de Epstein, pero dijo a través de un portavoz que no tenía conocimiento de los delitos del difunto financiero.

Algunas de las fotos muestran a Clinton en un avión privado, incluida una con una mujer sentada a su lado con el brazo alrededor de él. Su rostro no aparece en la foto.

Otra foto le muestra en una piscina con la socialité británica Ghislaine Maxwell, que ha sido condenada por atraer a niñas hacia Epstein para que pudiera abusar de ellas, y con otra persona cuyo rostro se ha suprimido. En otra aparece con la difunta estrella del pop Michael Jackson, la cantante Diana Ross y una mujer cuyo rostro no se ha revelado.

Y otra muestra a Clinton en un jacuzzi con una mujer cuyo rostro está redactado. El Departamento de Justicia no explicó cómo esas fotos estaban relacionadas con la investigación criminal.

Sin embargo, los altos asesores de la Casa Blanca no tardaron en llamar la atención sobre ellos en X.

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, escribió “¡Oh, Dios!” y añadió un emoji de cara de asombro en respuesta a la foto de Clinton en el jacuzzi.

Ángel Ureña, jefe adjunto de gabinete de Clinton, dijo en un post en X que “esto no se trata de Bill Clinton” y acusó a la Casa Blanca de intentar proteger a otros.

“Aquí hay dos tipos de personas”, escribió. “El primer grupo no sabía nada y cortó con Epstein antes de que sus crímenes salieran a la luz. El segundo grupo continuó sus relaciones con él después. Nosotros estamos en el primero”.

Clinton nunca ha sido acusada de delito en relación con Epstein, y la mera inclusión del nombre o las imágenes de alguien en los archivos de la investigación no implica lo contrario.

No hay nuevas revelaciones sobre Trump u otros

Para algunos, al explorar los registros publicados el viernes, lo más interesante eran las figuras de alto perfil que apenas aparecían, o no aparecían en absoluto.

Por ejemplo, en los archivos apenas se hace referencia a Trump, y el reducido número de fotos en las que aparece parece ser de dominio público desde hace décadas. El presidente no hizo ninguna referencia a la publicación inicial de los archivos durante un mitin el viernes por la noche en Carolina del Norte.

El comunicado incluye al menos una foto del ex príncipe Andrés, que aparece en esmoquin tumbado en el regazo de lo que parecen ser varias mujeres sentadas, vestidas de etiqueta. Una de las acusadoras de Epstein, Virginia Giuffre, acusó a Epstein de haberle organizado encuentros sexuales con hombres, incluido el príncipe.

Marina Lacerda, una de las mujeres que dice haber sobrevivido a las agresiones sexuales de Epstein, que comenzaron cuando tenía 14 años, dijo el viernes que quería ver una mayor transparencia por parte del Departamento de Justicia y expresó su frustración por las redacciones y la publicación incompleta.

“Simplemente publica los archivos”, dijo. “Y dejen de redactar nombres que no necesitan ser redactados”.

La liberación parcial molesta a algunos legisladores

Varios legisladores criticaron a la administración Trump por no presentar todos los documentos requeridos por la ley.

Los Reps. Ro Khanna, demócrata de California, y Thomas Massie, republicano de Kentucky, habían presentado lo que se conoce como una petición de aprobación de la gestión, que finalmente condujo a la votación en el Congreso que forzó la publicación de los archivos de Epstein. El viernes, ambos criticaron en las redes sociales la publicación parcial.

Massie escribió que “incumple flagrantemente tanto el espíritu como la letra de la ley”. Khanna calificó el comunicado de “decepcionante”.

“Vamos a presionar para conseguir los documentos reales”, dijo.

El senador demócrata por Oregón Jeff Merkley afirmó que, al incumplir el plazo, la administración estaba negando justicia a las víctimas de Epstein. Añadió que estaba “explorando todas las vías y herramientas legales para conseguir justicia para las víctimas y transparencia para el pueblo estadounidense.”