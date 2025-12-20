Opinión
Tribunales
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Archivos de Jeffrey Epstein recientemente publicados incluyen fotos de Bill Clinton

El Departamento de Justicia publica archivos de Jeffrey Epstein que contienen fotografías del expresidente Bill Clinton

20 de diciembre de 2025 - 9:35 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Esta foto sin fecha y censurada, publicada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, muestra a Mick Jagger (izquierda) y al expresidente Bill Clinton (derecha) con una persona desconocida.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington- El expresidente Bill Clinton aparece de manera destacada en el primer lote de archivos publicados el viernes por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, derivados de su investigación del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, en un momento en que la Casa Blanca intenta impedir que el presidente Donald Trump sea objeto de atención en esos documentos tan esperados.

Entre los miles de documentos hechos públicos había varias fotos de Clinton. Algunas lo mostraban en un avión privado, incluida una con una mujer sentada en su regazo, cuyo rostro aparece censurado. Otra foto lo muestra en una piscina con la añeja confidente de Epstein, la socialité británica Ghislaine Maxwell, y una persona cuyo rostro también fue censurado.

Otra foto muestra a Clinton en un jacuzzi con una mujer cuyo rostro fue censurado. Los archivos no indican cuándo fueron tomadas las fotos, y había poco contexto en torno a ellas.

Jeffrey Epstein conversa con Steve Bannon, un estratega político de extrema derecha​ estadounidense, exbanquero de inversiones y expresidente del medio ultraconservador Breitbart News.Jeffrey Epstein, a la izquierda, con su abogado, Alan Dershowitz.En la imagen, proporcionada por el Registro de Delincuentes Sexuales del Estado de Nueva York, aparece Jeffrey Epstein.
1 / 16 | Las nuevas fotos del caso Epstein: el material que los congresistas demócratas sacaron a la luz. Jeffrey Epstein conversa con Steve Bannon, un estratega político de extrema derecha​ estadounidense, exbanquero de inversiones y expresidente del medio ultraconservador Breitbart News. - Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes vía AP

Varios funcionarios de la Casa Blanca, incluida la secretaria de prensa Karoline Leavitt y el alto asesor Steven Cheung, hicieron publicaciones en redes sociales el viernes destacando las fotos.

En un comunicado, el portavoz de Clinton, Angel Ureña, afirmó que la investigación sobre Epstein “no es acerca de Bill Clinton”.

“Hay dos tipos de personas aquí”, expresó. “El primer grupo no sabía nada y cortó relaciones con Epstein antes de que sus crímenes salieran a la luz. El segundo grupo continuó las relaciones después de eso. Nosotros estamos en el primero. Ninguna evasiva por parte de las personas en el segundo grupo cambiará eso”.

Las víctimas conocidas de Epstein nunca han acusado a Clinton de conducta ilegal.

Tags
Breaking NewsJeffrey EpsteinBill ClintonTráfico sexualMenores de edad
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
¿Quiénes somos?

Correcciones
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
