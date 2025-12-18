Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

La publicación de materiales del caso Epstein prevista para el viernes podría ser parcial

Debido a la necesidad de proteger la privacidad de las víctimas, las pesquisas y otros procedimientos

18 de diciembre de 2025 - 7:11 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Expertos legales prevén que se realicen numerosas tachaduras en los documentos en lo referente a declaraciones de los testigos que colaboraron con la investigación, a métodos de investigación empleados y sobre todo a la identidad de las víctimas, especialmente aquellas que eran menores de edad cuando el magnate financiero abusó de ellas o las prostituyó.
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La publicación de todos los archivos desclasificados de las investigaciones sobre el pederasta Jeffrey Epstein que el Gobierno Trump está obligado a realizar para el viernes posiblemente no incluya toda la documentación de una tacada debido al ingente volumen de la misma, a la necesidad de proteger la privacidad de las víctimas y también a pesquisas y otros procedimientos en curso.

RELACIONADAS

El pasado 18 de noviembre el Congreso aprobó con amplio apoyo de ambas bancadas la llamada Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, que concedió 30 días al Departamento de Justicia para que publicara los archivos, desde documentos del FBI, a deliberaciones de la cartera que lidera Pam Bondi a materiales sobre la investigación del gran jurado que imputó al pederasta en 2019.

Se sabe que el presidente Donald Trump, que en un principio no quiso apoyar la publicación de los archivos del caso y que después tuvo que rectificar y firmar la ley tras comprobar el fuerte apoyo del legislativo, aparece numerosas veces en la documentación del caso sobre el que fuera su amigo y con quien dijo cortar relaciones en 2004, antes de que Epstein fuera acusado por primera vez de abuso y prostitución de menores.

El caso es que la ley obliga a que esta enorme cantidad de material, más de 300 gigas de imágenes, documentos de texto o vídeos, sea presentado de una manera “consultable y descargable” en internet, lo que obliga a la creación de una enorme base de datos pública.

A este desafío de arquitectura informática se unen los complejos criterios a la hora de censurar los documentos para ocultar información sensible.

Las fotografías fueron publicadas este miércoles por el representante estadounidense Robert García, miembro de mayor rango del Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno.Aunque no muestran nada comprometedor, podrían agregar presión al gobierno Trump para que publique todos los archivos que se compilaron durante años de investigación sobre las actividades de Epstein.Epstein, un exitoso financista, era amigo de personas ricas y poderosas, y frecuentemente los recibía en su casa en el Caribe. En 2008 fue condenado por dos cargos relacionados con delitos sexuales, incluyendo solicitación de prostitución a una menor.
1 / 6 | Un vistazo al interior de la mansión de Jeffrey Epstein en su isla privada en el Caribe. Las fotografías fueron publicadas este miércoles por el representante estadounidense Robert García, miembro de mayor rango del Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno. - HANDOUT

La cadena CNN informó hoy citando una fuente anónima cercana al asunto, que cada abogado asignado por el Departamento de Justicia a la campaña para la publicación de los archivos Epstein ha tenido que procesar más de mil documentos desde final de noviembre.

Expertos legales prevén que se realicen numerosas tachaduras en los documentos en lo referente a declaraciones de los testigos que colaboraron con la investigación, a métodos de investigación empleados y sobre todo a la identidad de las víctimas, especialmente aquellas que eran menores de edad cuando el magnate financiero abusó de ellas o las prostituyó.

Todo esto implica que todo el volumen íntegro de archivos desclasificados podría no estar disponible para consulta mañana, y también que una parte sustancial de la documentación estará parcialmente censurada al ser publicada.

Por último, hay que tener en cuenta que la reciente orden que el propio Trump dio al Departamento de Justicia para investigar la relación del expresidente Bill Clinton tuvo con Epstein puede también reducir o retrasar la publicación de material.

En ese sentido también influye el hecho de que la defensa de la exnovia y principal colabora de Epstein, Ghislaine Maxwell, solicitara esta semana una rectificación de su pena argumentando una serie de irregularidades en el proceso judicial que acabó con ella cumpliendo una sentencia de 20 años de cárcel.

Tags
Breaking NewsJeffrey EpsteinDepartamento de Justicia de Estados UnidosDonald Trump
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 18 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: