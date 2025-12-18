“Me arrepiento”: sentencian a integrante del cártel Jalisco Nueva Generación que fingió su muerte

Washington - Un miembro de un cártel de la droga mexicano acusado de fingir su muerte para evitar ser capturado fue condenado el jueves a más de 11 años de prisión en Estados Unidos por su papel en el blanqueo de dinero en una de las mayores y más violentas organizaciones de narcotraficantes de su país.

Cristian Fernando Gutiérrez-Ochoa vivía en California con una identidad falsa cuando fue detenido en noviembre de 2024. El padre de su novia de toda la vida es Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, el prófugo capo de Jalisco Nueva Generación conocido como El Mencho.

Gutiérrez-Ochoa era buscado en México como sospechoso de secuestrar a dos miembros de la Armada mexicana en 2021 para conseguir la liberación de la esposa de El Mencho después de que ésta hubiera sido detenida por las autoridades mexicanas, según la declaración jurada de un agente de la Administración para el Control de Drogas.

La juez federal Beryl Howell de Washington condenó a Gutiérrez-Ochoa a 11 años y ocho meses de prisión federal. Howell dijo que el violento cártel, conocido por sus siglas en español CJNG, también es una “fuerza peligrosa” en Estados Unidos.

“Es una forma peligrosa de ganarse la vida”, dijo Howell. “Es una forma peligrosa de vivir”.

Gutiérrez-Ochoa dijo al juez que acepta la responsabilidad por su “error”.

“Me arrepiento de todo esto”, dijo a través de un traductor. “Nunca más cometeré un error como este en mi vida”.

Los fiscales del Departamento de Justicia recomendaron una pena de 14 años de prisión para Gutiérrez-Ochoa, de 28 años, que se declaró culpable en junio de conspirar para blanquear millones de dólares procedentes del narcotráfico. Los fiscales lo describieron como un peligroso agente entrenado que se infiltró secretamente en Estados Unidos para cumplir las órdenes del cártel del CJNG.

“El CJNG mata, tortura y corrompe para traficar con cantidades asombrosas de cocaína, metanfetamina y otras drogas hacia Estados Unidos y otros lugares, todo ello para lucrarse y enriquecerse, lo que a su vez financia el ciclo de la violencia, asolando innumerables vidas y comunidades”, escribieron los fiscales.

Los abogados de Gutiérrez-Ochoa solicitaron una pena de siete años de prisión. Dijeron que estaba arrepentido y aceptaba la responsabilidad de su conducta delictiva.

“La rehabilitación del Sr. Gutiérrez no es performativa”, escribieron. “Refleja a un joven que ahora comprende plenamente la magnitud de sus errores y que busca reconstruir su vida con integridad”.

El Mencho dijo a sus socios que había matado a Gutiérrez-Ochoa por mentir, pero en realidad Gutiérrez-Ochoa fingió su muerte y huyó de México a Riverside, California, según las autoridades. Gutiérrez-Ochoa y su novia, ciudadana estadounidense, vivían “una vida de abundancia patrocinada por el CJNG” en una casa de 1,2 millones de dólares comprada con dinero del cártel blanqueado, según los fiscales.

El Departamento de Estado ha ofrecido una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que conduzca a la detención de El Mencho.

En febrero, la administración del presidente Donald Trump designó al CJNG como organización terrorista extranjera, dando a las autoridades nuevas herramientas para perseguir a los asociados del cártel.