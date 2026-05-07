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Encuentran causa para arresto contra ocho confinados imputados de introducir drogas y celulares en las cárceles de Puerto Rico

Los ocho hombres extinguen diversas sentencias en el Complejo Correccional de Bayamón

7 de mayo de 2026 - 8:12 PM

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Los ocho individuos se encuentran sumariados por diversos delitos en el Complejo Correccional de Bayamón. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Tres juezas del Tribunal de Bayamón encontraron, este miércoles, causa para arresto contra ocho hombres que cumplen diversas sentencias en el Complejo Correccional de Bayamón bajo cargos de introducir drogas y celulares en las cárceles de la isla.

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El Departamento de Justicia identificó, en declaraciones escritas, a los imputados como Víctor Rivera Feliciano, Jordan Ortiz Rosa, Antonielle Rodriguez Zeno, Joel Perillo Borrero, Ramón Hernández Gasco, Jeremy Guzmán Fuentes, Kenel O. Jiménez y Arsenio Laborde Figueroa.

La agencia añadió que los ocho imputados ya cumplían sentencias en el complejo de Bayamón, aunque no se precisó los delitos que los llevaron a estar sumariados.

Justicia sostuvo que las autoridades ocuparon cinco celulares. El Nuevo Día solicitó a Justicia información adicional sobre la pesquisa que llevó a la formulación de cargos.

La Policía, por su parte, indicó que los celulares fueron descubiertos durante registros rutinarios de las celdas.

La Fiscalía de Bayamón formuló cargos contra los ocho confinados por, presuntamente, introducir y poseer drogas a las cárceles y por poseer y/o introducir celulares a los complejos.

Tras analizar la prueba desfilada en vistas separadas, las juezas Milagros Muñiz Mas, Nadja Banuchi Ramos e Imarie Cintrón Alvarado, encontraron causa para arresto y fijaron fianzas que totalizaron $135,000.

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Breaking NewsTribunal de BayamónCárcel de BayamónNarcotráficoDepartamento de JusticiaDepartamento de Corrección y RehabilitaciónPolicía de Puerto RicoContrabando
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Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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