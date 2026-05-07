Encuentran causa para arresto contra ocho confinados imputados de introducir drogas y celulares en las cárceles de Puerto Rico

Tres juezas del Tribunal de Bayamón encontraron, este miércoles, causa para arresto contra ocho hombres que cumplen diversas sentencias en el Complejo Correccional de Bayamón bajo cargos de introducir drogas y celulares en las cárceles de la isla.

El Departamento de Justicia identificó, en declaraciones escritas, a los imputados como Víctor Rivera Feliciano, Jordan Ortiz Rosa, Antonielle Rodriguez Zeno, Joel Perillo Borrero, Ramón Hernández Gasco, Jeremy Guzmán Fuentes, Kenel O. Jiménez y Arsenio Laborde Figueroa.

La agencia añadió que los ocho imputados ya cumplían sentencias en el complejo de Bayamón, aunque no se precisó los delitos que los llevaron a estar sumariados.

Justicia sostuvo que las autoridades ocuparon cinco celulares. El Nuevo Día solicitó a Justicia información adicional sobre la pesquisa que llevó a la formulación de cargos.

La Policía, por su parte, indicó que los celulares fueron descubiertos durante registros rutinarios de las celdas.

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La Fiscalía de Bayamón formuló cargos contra los ocho confinados por, presuntamente, introducir y poseer drogas a las cárceles y por poseer y/o introducir celulares a los complejos.