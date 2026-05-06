Un hombre polifacético: recuerdan a Ted Turner; fundador de CNN, pionero de la televisión, filántropo y conservacionista

Nueva York- Ted Turner nunca podría definirse con un solo papel. Fue magnate de los medios de comunicación, filántropo y conservacionista. Un navegante que ganó la regata más famosa y propietario de un equipo de béisbol que conquistó el trofeo de las Series Mundiales.

El impetuoso pionero de la televisión, fallecido el miércoles, dejó su mayor huella en el negocio de los informativos cuando lanzó la CNN hace casi medio siglo y, con ella, el ciclo de noticias por cable de 24 horas, un momento revolucionario que transformó la industria.

Su imperio mediático creció hasta incluir CNN International, Cartoon Network, TNT y Turner Classic Movies. Luego utilizó sus riquezas para convertirse en uno de los terratenientes más extensos de Estados Unidos, dedicando sus últimos años a preservar hábitats naturales, salvar especies en peligro de extinción y reducir las armas nucleares.

Turner murió a los 87 años rodeado de su familia, según Turner Enterprises, que supervisa sus vastos negocios e inversiones. No se dio a conocer la causa. Fue diagnosticado en 2018 con demencia de cuerpos de Lewy, un trastorno neurológico progresivo.

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Sureño de franco ingenio, en su juventud se ganó los apodos de “Capitán Indignación” y “La Boca del Sur”.

“Si tuviera un poco de humildad, sería perfecto”, presumió una vez.

Turner era una celebridad por derecho propio cuando se casó con la actriz Jane Fonda en 1991, justo antes de ser nombrado Hombre del Año por la revista Time.

“Llegó a mi vida, un pirata gloriosamente guapo, profundamente romántico y espadachín, y nunca he vuelto a ser la misma”, escribió Fonda el miércoles en Instagram.

Retrasado por su enfermedad y fuera del negocio de la televisión desde hace tiempo, Turner se concentró en la filantropía -donó la impresionante cifra de $1,000 millones a organizaciones benéficas de las Naciones Unidas- y en sus más de 800,000 hectáreas de propiedad, incluida la mayor manada de bisontes del país.

Su personalidad charlatana eclipsaba a veces su perspicacia empresarial y su espíritu de riesgo. Cuando en 1996 vendió su Turner Broadcasting System a Time Warner Inc. en un megadeal de medios de comunicación, Turner había convertido la empresa de vallas publicitarias de su difunto padre en un conglomerado mundial que incluía siete grandes cadenas de cable, tres equipos deportivos profesionales y un par de estudios cinematográficos de éxito.

El presidente Donald Trump lo calificó el miércoles como “uno de los Grandes de Todos los Tiempos”.

ARCHIVO - Ted Turner, propietario de los Atlanta Braves, observa a su equipo en acción contra los St. Louis Cardinals durante el primer partido del Campeonato de la Liga Nacional, el 6 de octubre de 1982, en St. Louis. (Foto AP/Rusty Kennedy, Archivo) (Rusty Kennedy)

Creación de la CNN

El mayor logro de Turner fue la creación en 1980 de CNN, la primera cadena de televisión que emitía noticias las 24 horas del día. Nació de una frustración: a menudo trabajaba hasta tarde, después de que los noticiarios de las cadenas hubieran dejado de emitirse, y se acostaba a la hora en que sus emisoras locales daban sus propias noticias.

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Se arriesgó a lanzar lo que algunos llamaban la “red de los fideos con pollo” en los primeros días de la televisión por cable, viviendo en un apartamento encima de su oficina de Atlanta.

“Iba a tener que golpear fuerte y moverme increíblemente rápido, y eso es lo que hicimos: movernos tan rápido que las cadenas (de televisión) no tuvieran tiempo de responder, porque ellos deberían haber hecho esto, no yo”, recordó Turner en una entrevista de 2016 con The American Academy of Achievement. “Pero no tuvieron imaginación”.

La irrupción de la CNN se produjo durante la guerra del Golfo contra Irak, en 1991. La mayoría de los periodistas de televisión huyeron de Bagdad. La CNN se quedó, captando imágenes del estallido de la guerra, con las balas trazadoras antiaéreas surcando el cielo y los corresponsales estremeciéndose por la conmoción de las bombas.

“Su primer amor fue la familia y tuvo cinco hijos. Pero muy de cerca, siempre me ha dicho que su mayor logro fue la CNN. Pero tuvo muchos a lo largo de los años”, dijo el miércoles a The Associated Press Tom Johnson, presidente de CNN de 1990 a 2001.

A Turner se le prometió un papel en CNN tras la venta de su empresa a Time Warner por $7,300 millones en acciones, pero poco a poco se le fue apartando, muy a su pesar.

“Cometí un error”, dijo más tarde. “El error que cometí fue perder el control de la empresa”.

Ese mismo año - 1996 - vio el nacimiento de Fox News Channel y la llegada de un nuevo magnate dominante en las noticias por cable, Rupert Murdoch. En una ocasión, Turner comparó a Murdoch con Adolf Hitler. Más tarde, los enconados rivales se reconciliaron por cuestiones medioambientales.

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El director general de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, calificó el miércoles a Turner de visionario y pionero.

“El espíritu emprendedor de Ted, su ambición creativa y su voluntad de asumir riesgos cambiaron para siempre la industria de los medios de comunicación”, dijo Zaslav en una nota dirigida a los empleados de Warner, la empresa matriz de CNN, que está a punto de realizar una megafusión con Paramount.

ARCHIVO - Ted Turner, en el centro, es llevado en hombros por su tripulación tras una conferencia de prensa después de que su embarcación, el Courageous, ganara la Copa América de vela el 19 de septiembre de 1977 en Newport, Rhode Island. A la derecha se encuentra Bill Ficker, patrón del Intrepid, ganador de la copa en 1970. (Foto AP/J. Walter Green, Archivo) (J. Walter Green)

Construcción de la superestación TBS

Robert Edward Turner III nació el 19 de noviembre de 1938 en Cincinnati. Cuando tenía 9 años, su familia se trasladó a Savannah, Georgia. Tras ser expulsado de la Universidad de Brown por colar a una estudiante en su habitación, Turner llegó a Atlanta para trabajar en la empresa de vallas publicitarias de su padre.

Sus ambiciones en aquel momento eran muy amplias, según recordó más tarde: “Solía decir a la gente que quería convertirme en el mejor marinero, hombre de negocios y amante del mundo, todo al mismo tiempo”.

Tras el suicidio de su padre en 1963, Turner se hizo cargo de la empresa. En 1970, compró una emisora UHF independiente con una señal tan débil que ni siquiera cubría Atlanta.

El 17 de diciembre de 1976, empezó a transmitir la emisora a sistemas de cable de todo el país vía satélite. Se convirtió en TBS Superstation. “Fue el comienzo de algo más grande de lo que nunca imaginamos”, dice Turner.

La colección de películas antiguas y reposiciones de “The Andy Griffith Show” de TBS aumentó con la adquisición por Turner de los Atlanta Braves de béisbol, que poco a poco atrajeron a aficionados de todo el país y se declararon “el equipo de América”.

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Rob Manfred, Comisionado de las Grandes Ligas de Béisbol, afirmó que Turner transformó la forma en que los aficionados viven el deporte.

En la década de 1980, Turner se esforzó profundamente por comprar MGM, otra medida recibida con escepticismo.

Pero la adquisición proporcionó a su empresa una enorme biblioteca de películas antiguas que acabaron lanzando las cadenas TNT y Turner Classic Movies. Su devoción por las películas antiguas le valió a Turner una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2004. También fue criticado por añadir color a películas clásicas como “Casablanca”, lo que, según él, hizo para atraer a un público más joven.

TBS también adquirió la biblioteca de animación de Hanna-Barbera, que dio lugar a Cartoon Network.

“Ve lo obvio antes que la mayoría de la gente”, dijo Bob Wright, ex presidente y consejero delegado de la NBC, a The New Yorker en 2001. “Todos vemos la misma imagen, pero Ted ve lo que tú no ves. Y después de que él lo ve, resulta obvio para todos”.

Cuando se le pidió que compartiera el secreto de su éxito, Turner dijo: “Acostarse temprano, levantarse temprano, trabajar como un demonio y hacer publicidad”.

ARCHIVO - Ted Turner, propietario de los Atlanta Braves, asumió el cargo de mánager del equipo antes del partido, el 11 de mayo de 1977, en Pittsburgh. (Foto AP, Archivo) (RCG)

Adquisición de equipos deportivos y terrenos

Casado tres veces, el bigotudo Turner cortejaba a bellas mujeres con un encanto pícaro. Estuvo casado con Fonda de 1991 a 2001. Ella dejó de actuar mientras estaba casada con Turner, pero se cansó de sus aventuras amorosas y se divorció de él, aunque siguieron siendo amigos.

“Era sexy. Era brillante. Tenía dos millones de acres cuando me fui. Habría sido fácil quedarse”, dijo Fonda en una ocasión.

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Entabló amistad con líderes mundiales, estrechando lazos con el líder cubano Fidel Castro en cacerías y discusiones sobre política.

El imperio deportivo de Turner incluía equipos profesionales de béisbol, baloncesto y hockey en Atlanta, pero se le recuerda sobre todo al frente de los Braves, que los convirtieron en campeones de las Series Mundiales en 1995. Su antiguo estadio, construido para los Juegos Olímpicos de 1996, se llamó Ted Turner Field.

Adquirió millones de hectáreas en ranchos con búfalos en libertad. Hablaba a menudo de recuperar las manadas de bisontes del Oeste, y en 2002 fundó una cadena de restaurantes que servían hamburguesas de bisonte, Ted’s Montana Grill.

Forbes estimó su patrimonio neto en 2.800 millones de dólares en el momento de su muerte.

Tenía tiempo y dinero suficientes para dedicar su energía a objetivos tan elevados como promover la paz mundial y proteger el medio ambiente.

“Mi vida es más una aventura que una búsqueda de dinero. Aventura es salir y hacer algo porque sí”, dijo Turner una vez. “Sólo quieres ver si puedes hacerlo, y punto. No pienses en otra ganancia que no sea tu propia satisfacción”.

“Mouth from the South”

A lo largo de los años, las travesuras de Turner eclipsaron ocasionalmente sus actividades empresariales.

Turner, que acababa de ganar la America’s Cup de 1977 con su barco “Courageous”, fue captado por las cámaras de televisión en estado de embriaguez, tumbado en el suelo durante la celebración de la victoria.

Turner consiguió insultar a muchos con su estilo de “disparar desde el labio”. Ateo desde que su única hermana murió de lupus a los 17 años, llamó a los cristianos “perdedores” y “fanáticos de Jesús”, y más tarde se disculpó.

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Una vez sugirió en un discurso que se utilizara a los negros desempleados para transportar misiles móviles con cuerdas “como los egipcios construyendo las pirámides”. Dijo que estaba bromeando después de que los líderes de los derechos civiles le exigieran una disculpa. Y una vez dijo a un auditorio en Berlín que “los alemanes han tenido un mal siglo”.

“Estuvisteis en el lado equivocado de dos guerras. Fuisteis los perdedores. Sé lo que es eso. Cuando compré los Bravos de Atlanta, tampoco pudimos ganar. Ustedes pueden darle la vuelta. Pueden empezar a tomar las decisiones correctas. Si los Bravos de Atlanta pudieron hacerlo, entonces Alemania puede hacerlo”, dijo Turner, según The New Yorker.

ARCHIVO - La actriz Jane Fonda y el fundador de CNN, Ted Turner, posan juntos en la Cena de Liderazgo Global de la Fundación de las Naciones Unidas, el 6 de noviembre de 2013, en Nueva York. (Foto AP/Jason DeCrow, Archivo) (Jason DeCrow)

Dedicación a causas humanitarias

La promesa de Turner en 1997 de donar $100 millones anuales durante 10 años a organizaciones benéficas de las Naciones Unidas le convirtió en un líder de la filantropía estadounidense. Cumplió su promesa incluso cuando su fortuna se redujo tras la fusión de AOL y Time Warner.

El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, calificó el miércoles a Turner de “visionario cuya convicción, generosidad y espíritu audaz dejaron una huella duradera en las Naciones Unidas y en nuestro mundo”.

Turner promovió diversas causas humanitarias. Se unió al ex senador estadounidense Sam Nunn para poner en marcha la Iniciativa contra la Amenaza Nuclear, una organización sin ánimo de lucro.