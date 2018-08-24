Hitler, Trump, pedofilia y partidismo
El psicólogo Eduardo A. Lugo aplica la Psicología Social para explicar el apoyo a conductas claramente nocivas
24 de agosto de 2018 - 10:51 AM
24 de agosto de 2018 - 10:51 AM
Al leer las historias acerca de las atrocidades cometidas por Adolf Hitler y los nazis, uno no puede evitar preguntarse, ¿cómo la sociedad alemana de esa era lo permitió? Es inconcebible pensar que las ideas y acciones racistas y genocidas de un líder y su movimiento no fueran opuestas y enfrentadas de raíz por ciudadanos indignados, conscientes y responsables. Sin embargo, un repaso a la historia nos enfrenta con la realidad de que en innumerables ocasiones el ser humano ha sido capaz de ignorar y en otras ocasiones apoyar conductas repudiables de grupos o instituciones sociales a las cuales pertenece.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: