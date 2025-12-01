Opinión
México niega financiamiento del crimen organizado en Miss Universe

La semana pasada la Fiscalía General confirmó que investiga a Raúl Rocha Cantú en un caso de crimen organizado

1 de diciembre de 2025 - 8:43 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente y copropietario de Miss Universe, Raúl Rocha, junto a la mexicana Fátima Bosch, nueva reina universal. (Héctor Pereira)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Omar García Harfuch, negó este domingo que existan indicios de que el certamen Miss Universe esté financiado por el crimen organizado.

“No tenemos ningún indicio de que haya dinero del crimen organizado en el concurso de Miss Universe, no lo tenemos, ni tenemos relacionado nada que tenga que ver con el concurso con las investigaciones correspondientes”, afirmó García Harfuch en una conferencia de prensa, en la capital mexicana.

Las declaraciones de García Harfuch ocurren luego de que la semana pasada se diera a conocer una presunta red delictiva, en la que estaría involucrado el dueño de la marca Miss Universe, Raúl Rocha Cantú.

Cuestionado sobre dicha investigación, el funcionario precisó que las pesquisas derivaron en 13 órdenes de arresto, entre ellas, la de Rocha Cantú, en “plena coordinación” con la Fiscalía General de la República (FGR).

“Fue una investigación en conjunto entre la propia Fiscalía, la Secretaría de Seguridad y las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad. Todos aportamos información para esta investigación”, aseguró.

El miércoles pasado, un día antes de que renunciara el ahora exfiscal general Alejandro Gertz Manero, la FGR confirmó que investiga a Rocha Cantú como parte de un caso de presunta vinculación con crimen organizado, particularmente por narcotráfico, huachicol (contrabando de combustible) y tráfico de armas.

Desde 2024, la Organización Miss Universe es propiedad conjunta, a partes iguales, de la compañía de medios tailandesa JKN y Legacy Holding Group USA Inc., una división de una compañía mexicana propiedad de Rocha Cantú.

La mexicana Fátima Bosch, nacida en Tabasco, México, se convirtió anoche en la nueva Miss Universe 2025.Desde el principio, la joven de 25 años se perfiló como una de las contendientes más observadas, tanto por su trayectoria profesional como por su historia familiar.La tabasqueña se convirtió en la cuarta mexicana ganadora de Miss Universo luego de Lupita Jones, Ximena Navarrete y Andrea Meza, la más reciente, coronada en 2020.
1 / 15 | Miss Universe 2025: conoce a Fátima Bosch, la reina mexicana coronada en Tailandia. La mexicana Fátima Bosch, nacida en Tabasco, México, se convirtió anoche en la nueva Miss Universe 2025. - Suministrada / Miss Universe Organization
