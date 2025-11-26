Opinión
26 de noviembre de 2025
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Qué país obtuvo el premio al “Mejor Traje Típico” en Miss Universe 2025?

La representante de Puerto Rico, Zashely Alicea, llevó al escnario universal al zumbador

26 de noviembre de 2025 - 1:59 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Miss Sri Lanka Lihasha (The Associated Press)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

La presentación de los trajes típicos es, sin duda, uno de los momentos más esperados y hasta divertidos de Miss Universe, pues muestra la creatividad y el orgullo patrio de las candidatas. Sin embargo, la edición 74 del certamen culminó sin el anuncio de qué país ganó este premio, lo que creó incertidumbre entre los fanáticos.

Pero sí hubo ganadora, y según varias publicaciones en las redes sociales, fue anunciada al finalizar la noche final durante una conferencia de prensa desde Tailandia.

Miss Corea, Soo-yeon Lee. Miss China, Zhao Na. Miss Colombia, Vanessa Pulgarín.
1 / 34 | El zumbador de Zashely Alicea y otros coloridos trajes del desfile de traje típico . Miss Corea, Soo-yeon Lee. - Sakchai Lalit

Entre los premios que se entregaron estuvieron: “Piel más bella” para Miss Indonesia, Sanly Liu; “La más simpática” para Miss Turquía, Ceren Arslan; “La más fotogénica” para Miss Costa Rica, Mahla Roth; y “Votación del público” para Miss Paraguay, Yanina Gómez.

En tanto, el premio al “Mejor traje típico” fue otorgado a la tercera finalista del certamen, Miss Filipinas, Ahtisa Manalo. El reconocimiento fue recibido por el presidente de Miss Universe Filipinas, Jonas Gaffud.

Miss Filipinas, Ahtisa Manalo, desfila por el escenario durante la presentación de los trajes nacionales de Miss Universo 2025, el 19 de noviembre de 2025.
Miss Filipinas, Ahtisa Manalo, desfila por el escenario durante la presentación de los trajes nacionales de Miss Universo 2025, el 19 de noviembre de 2025. (LILLIAN SUWANRUMPHA)

Para esta edición, la representante de Puerto Rico, Zashely Alicea, robó suspiros durante la competencia preliminar en el desfile de traje típico, donde representó al zumbador.

¡En puntitas! Mira cómo el zumbador hizo brillar a Puerto Rico en Miss Universe

¡En puntitas! Mira cómo el zumbador hizo brillar a Puerto Rico en Miss Universe

El público enloqueció de emoción cuando Zashely Alicea desfiló durante la competencia de trajes típicos.

