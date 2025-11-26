¿Qué país obtuvo el premio al “Mejor Traje Típico” en Miss Universe 2025?

La presentación de los trajes típicos es, sin duda, uno de los momentos más esperados y hasta divertidos de Miss Universe, pues muestra la creatividad y el orgullo patrio de las candidatas. Sin embargo, la edición 74 del certamen culminó sin el anuncio de qué país ganó este premio, lo que creó incertidumbre entre los fanáticos.

Pero sí hubo ganadora, y según varias publicaciones en las redes sociales, fue anunciada al finalizar la noche final durante una conferencia de prensa desde Tailandia.

Entre los premios que se entregaron estuvieron: “Piel más bella” para Miss Indonesia, Sanly Liu; “La más simpática” para Miss Turquía, Ceren Arslan; “La más fotogénica” para Miss Costa Rica, Mahla Roth; y “Votación del público” para Miss Paraguay, Yanina Gómez.

En tanto, el premio al “Mejor traje típico” fue otorgado a la tercera finalista del certamen, Miss Filipinas, Ahtisa Manalo. El reconocimiento fue recibido por el presidente de Miss Universe Filipinas, Jonas Gaffud.

Miss Filipinas, Ahtisa Manalo, desfila por el escenario durante la presentación de los trajes nacionales de Miss Universo 2025, el 19 de noviembre de 2025. (LILLIAN SUWANRUMPHA)

Para esta edición, la representante de Puerto Rico, Zashely Alicea, robó suspiros durante la competencia preliminar en el desfile de traje típico, donde representó al zumbador.